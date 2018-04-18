台海軍演 央行有能力穩定匯市

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中國時報
／台北報導

台海軍演今日登場，避免股匯重挫引發信心危機，中央銀行、金管會緊盯外資動向，「關愛的眼神」一出，外資從匯出轉為匯入，新台幣逆勢升值6.3分，終止連4貶，終場以29.362元對1美元作收，上演股匯脫鉤戲碼。

中央銀行副總裁陳南光明（19）日將赴立法院外交及國防委員會進行專案報告，名義上是討論陸美貿易戰，不過央行強調，從台海飛彈危機以來，均有穩定新台幣匯率的能力，面對台海軍演的敏感時刻，頗有提前打預防針，穩定金融市場的味道。

央行表示，從1995年台海飛彈危機、1997年亞洲金融風暴、2000年政黨輪替、2008年全球金融危機，以及2011年歐債危機，歷來面臨重大政經事件，均曾致資金異常進出台灣，不過央行都有能力穩定匯率，要外界別擔心。

對於央行此時，罕見「掛保證」強調其穩定匯市的能力，金融圈普遍認為，主要還是針對今日共軍台海軍演，由於兩岸關係緊繃，向來牽動股匯動向與經濟局勢，其影響力更甚於陸美打貿易戰，不難看出是在「壯膽」。

外匯交易員則認為，兩岸關係緊繃，若股匯同步重挫，將引發多殺多的信心危機，這絕對是執政當局所不樂見，與其如此，不如讓股匯脫鉤，降低對外界衝擊，上周台股照漲，新台幣爆量重挫，昨天只不過是「反過來」。

展望新台幣後市，匯銀主管認為，若對岸軍演宣示意味大於實質，對股匯市的影響「大概就到這裡了」，反而是美國聯準會（Fed）將公布褐皮書，得看是鷹派或是鴿派抬頭，勢必牽動外資動向，對台股、台幣的影響更大。

匯銀主管認為，台灣這20幾年來，歷經過台海飛彈危機，從兩國論到一邊一國，對於共軍軍演應有一定「抗體」，不過這類不確定因素還是影響投資信心，認為兩岸都應克制，避免擦槍走火，切勿造成難以收拾後果。

(中國時報)

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