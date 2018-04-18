台北飛巴黎 華航法航共掛航班

法荷航集團亞太區高級副總裁朴安東（左)與華航資深副總經理張志潔（右）等一同主持首航記者會。（鄧博仁攝）

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中國時報
／台北報導

法國航空（Air France）在法國時間16日下午1時35分開航台北－巴黎直飛航線，並與同屬天合聯盟（SkyTeam）的華航合作共掛班號，雙強聯手營運。為慶祝2家航空公司首度合作共掛班號，拉近台、法距離，華航官網即日起推出特惠促銷，台北－巴黎來回機票未稅價只要1萬8000元起。

法航台北－巴黎航線以波音777執飛，座位分配包括40個商務艙、24個豪華經濟艙、216個經濟艙，總計280個座位數，餐點與華膳空廚合作，讓旅客來回可享受到台式與法式美食。最特別的是，搭法航喝香檳不是商務艙獨享，全艙等皆提供法國香檳，讓法航自豪是「業界唯一」。

法荷航集團亞太區高級副總裁朴安東（Antoine Pussiau）說，越來越多歐洲人尋求新的旅遊地點，而台灣相當具有潛力，也是法航今年在亞洲唯一新開的航點，而比起其他也直飛台北－巴黎的航空公司，法航在歐洲便利的轉機，會是一大競爭優勢，提供乘客更多選擇。

華航資深副總張志潔表示，與法航共掛航班，4成機票由華航負責銷售，4月份的機票已賣到8成左右，5至10月是傳統遊歐旺季，看好銷量會再上揚。他說，雙方除合作台北－巴黎航線外，還要透過法航班機延伸到阿姆斯特丹與法蘭克福，華航則提供台北－雪梨及台北－墨爾本等2條航線，與法航共用班號，提供歐洲旅客更彈性、便捷的服務。

張志潔指出，目前的旅客結構，團客、自由行都非常踴躍，且由於是兩地直飛航線，看好商務客也會成長，全年度載客率不會低於8成。爭取法國航權方面，現在夥伴多了法航，談判更有信心。

根據國際航空運輸協會（IATA）資料顯示，巴黎名列2017年台灣旅客赴歐前3大目的地城市榜首，巴黎更榮獲知名訂房網站調查「10大快閃旅遊目的地」冠軍，可見時尚之都迷人之處。

(中國時報)

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