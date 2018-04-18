新聞透視－王文淵感謝大家推他進火坑

友善列印
中國時報

「謝謝大家，把我推進火坑！」工總新掌門人王文淵，在高票獲選為理事長後，對新一屆理監事們爆料說，他當初並沒有意願，而且家人與台塑各公司董事長們都反對！

會反對，是因為身為台塑總裁，他應該要將所有心力都放在企業的經營上，況且以台灣目前的社會氛圍及局勢，「擔任工總理事長也不見得是明智的決定！」但因拗不過原任理事長許勝雄與監事會召集人潘俊榮的「說服」，台塑企業各公司董事長們還為此特別開會討論，結果卻是，「一致反對我出任工總理事長的職務。」

可是，當他想到工總是國內最大、最具影響力的工商團體，為了這些產業未來的發展，讓他還是不得不接下理事長的重任。

他說，就因為工總是全國最有影響力的工商團體，才能讓行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全都出席工總新舊任理事長交接典禮，也顯示兩位院長對工總、對王文淵的重視。

特別是，賴清德對王文淵主持下的台塑功績是如數家珍，包括台塑四寶的獲利，甚至是年終獎金等等，還一一列舉工總過去對政府的建言事項，並特別強調行政院對王文淵擔任理事長感到「非常高興！」

然而，美中不足是賴揆卻把王文淵擔任理事長的單位竟說成是「工業『總工會』」，且說了兩次！還好，賴清德在講到最後兩段話時，改回「工業總會」，不然，王文淵真會覺得「是被大家推入火坑了。」

(中國時報)

世代交替 工總5巨頭成軍 掌握收息關鍵 退休金存好存滿

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。