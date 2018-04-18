揭性醜聞催生＃MeToo 獲普立茲大獎

2018年04月18日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

「路透」攝影記者團隊以鏡頭捕捉羅興亞難民處境，榮獲本屆普立茲特寫攝影獎。圖為從緬甸逃往孟加拉的難民眾生相。（路透）

「路透」攝影記者團隊以鏡頭捕捉羅興亞難民處境，榮獲本屆普立茲特寫攝影獎。圖為傷心欲絕的母親抱著只有40天大的孩子遺體親吻。（路透）

2018年度美國新聞界最高榮譽「普立茲獎」（Pulitzer Prize）16日揭曉。《紐約時報》及《紐約客》因揭發淫魔製片韋恩斯坦性侵女藝人、催生了#MeToo反性侵運動，分享最大獎「公共服務獎」。當紅饒舌歌手肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）則摘下音樂獎，為本獎項開辦75年來首位非古典或爵士的歌手獲獎。

以記者坎特（Jodi Kantor）為首的《紐時》團隊，及《紐約客》撰稿人羅南．法羅（Ronan Farrow），憑報導讓好萊塢大亨韋恩斯坦聲敗名裂，也令世界各地的女性鼓起勇氣，紛紛站出來指控性騷惡行。

其中30歲的羅南，正是好萊塢名導伍迪艾倫之子，日前他提及養姊於童年被老爸性侵的往事，也大力撻伐媒體竟然放過伍迪艾倫。

調查報導 華郵傲視群倫

另外，《紐時》及《華盛頓郵報》追蹤俄羅斯涉嫌干預2016年美國總統大選、報導川普競選陣營接觸俄羅斯官員，兩報共享「國內報導獎」。《華郵》也以報導共和黨籍聯邦參議員候選人摩爾性侵的惡行，摘得「調查報導獎」。

至於「國際報導獎」，則是由「路透」通訊社揭露菲律賓總統杜特蒂血腥掃毒的報導奪得。路透還贏得「專題攝影獎」，表揚其攝影記者用圖片向世人展露緬甸羅興亞難民危機。這也是路透首度在同一屆普立茲獎贏得兩獎項。

首度拿下雙冠 路透樂透

普立茲獎由紐約哥倫比亞大學主辦，今年為第102屆，共頒發21個獎項，其中「公共服務獎」得主獲頒一枚金質獎章，另20個獎項得主各得1萬5000美元（新台幣45萬元）獎金。

本屆其他重要獎項得主還包括：加州聖羅莎《民主報》對去年10月加州大火肆虐葡萄酒之鄉的報導，拿到「突發新聞報導獎」。《每日進步報》採訪維吉尼亞州夏綠蒂維爾市種族衝突，拿下「突發新聞攝影獎」。

藝術類獎項方面，當紅饒舌歌手肯卓克拉瑪的專輯《DAMN》摘得音樂獎。今年1月他即憑此專輯獲得5項葛萊美獎。美國作家格里爾（Andrew Sean Greer）則以關於愛與成長的新作《Less》，獲得小說獎。

(中國時報)