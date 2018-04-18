揭性醜聞催生＃MeToo 獲普立茲大獎

《每日進步報》攝影記者凱利在維州夏綠蒂鎮報導白人至上主義者發起示威被反制時，第一時間拍下了人潮被快速行駛的汽車撞飛的畫面，為驚悚的瞬間留下永恆的記錄。這張照片贏得今年普立茲突發新聞攝影獎。（路透）

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中國時報
／綜合報導
「路透」攝影記者團隊以鏡頭捕捉羅興亞難民處境，榮獲本屆普立茲特寫攝影獎。圖為從緬甸逃往孟加拉的難民眾生相。（路透）
「路透」攝影記者團隊以鏡頭捕捉羅興亞難民處境，榮獲本屆普立茲特寫攝影獎。圖為傷心欲絕的母親抱著只有40天大的孩子遺體親吻。（路透）

2018年度美國新聞界最高榮譽「普立茲獎」（Pulitzer Prize）16日揭曉。《紐約時報》及《紐約客》因揭發淫魔製片韋恩斯坦性侵女藝人、催生了#MeToo反性侵運動，分享最大獎「公共服務獎」。當紅饒舌歌手肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）則摘下音樂獎，為本獎項開辦75年來首位非古典或爵士的歌手獲獎。

以記者坎特（Jodi Kantor）為首的《紐時》團隊，及《紐約客》撰稿人羅南．法羅（Ronan Farrow），憑報導讓好萊塢大亨韋恩斯坦聲敗名裂，也令世界各地的女性鼓起勇氣，紛紛站出來指控性騷惡行。

其中30歲的羅南，正是好萊塢名導伍迪艾倫之子，日前他提及養姊於童年被老爸性侵的往事，也大力撻伐媒體竟然放過伍迪艾倫。

調查報導 華郵傲視群倫

另外，《紐時》及《華盛頓郵報》追蹤俄羅斯涉嫌干預2016年美國總統大選、報導川普競選陣營接觸俄羅斯官員，兩報共享「國內報導獎」。《華郵》也以報導共和黨籍聯邦參議員候選人摩爾性侵的惡行，摘得「調查報導獎」。

至於「國際報導獎」，則是由「路透」通訊社揭露菲律賓總統杜特蒂血腥掃毒的報導奪得。路透還贏得「專題攝影獎」，表揚其攝影記者用圖片向世人展露緬甸羅興亞難民危機。這也是路透首度在同一屆普立茲獎贏得兩獎項。

首度拿下雙冠 路透樂透

普立茲獎由紐約哥倫比亞大學主辦，今年為第102屆，共頒發21個獎項，其中「公共服務獎」得主獲頒一枚金質獎章，另20個獎項得主各得1萬5000美元（新台幣45萬元）獎金。

本屆其他重要獎項得主還包括：加州聖羅莎《民主報》對去年10月加州大火肆虐葡萄酒之鄉的報導，拿到「突發新聞報導獎」。《每日進步報》採訪維吉尼亞州夏綠蒂維爾市種族衝突，拿下「突發新聞攝影獎」。

藝術類獎項方面，當紅饒舌歌手肯卓克拉瑪的專輯《DAMN》摘得音樂獎。今年1月他即憑此專輯獲得5項葛萊美獎。美國作家格里爾（Andrew Sean Greer）則以關於愛與成長的新作《Less》，獲得小說獎。

(中國時報)

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