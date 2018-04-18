敘遭化武襲擊 俄堅稱攏係假

2018年04月18日 04:11 中國時報 王嘉源 、 陳文和 、 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

為報復敘利亞政府軍對平民發動化武攻擊，美英法聯軍14日空襲敘利亞的化武設施，圖為巴爾札（Barzah）化武研發中心被飛彈擊中的衛星影像。（路透）

西方重複伊拉克戰爭錯誤？美國「敘利亞阿拉伯新聞社」（SANA）17日報導，在敘利亞的「禁止化學武器組織」（OPCW）人員當天已進入被指遭受化武攻擊的杜馬城展開調查。俄羅斯外交官則堅稱，莫斯科有「無可辯駁」的證據，顯示所謂杜馬化武攻擊事件，是由英國安全部門在美國支援下假造的，以便拿此當藉口對敘國設施進行空襲。

此外，美國（One America Network簡稱OAN）電視台記者16日實地造訪敘利亞首都大馬士革近郊東古塔區的杜馬城，查訪化武毒氣攻擊案事實真相。接受該台記者訪談的多名杜馬城居民，否認當地遭化武攻擊，表示當天並無不尋常狀況發生。還有當地醫院醫生指出，當日因空氣品質不佳，有一些咳嗽等症狀病人就診，突然有群人高喊「化武攻擊」，還持攝影機衝入院中拍攝。更有人稱這是經人籌畫演出的一場戲，目的在尋求西方奧援協助盤據當地的反抗軍逃脫。

該台指出，在假新聞充斥的當下，該台不輕信無確鑿證據的說法，秉持質疑一切、審慎求證的精神，此次實地訪查純屬獨立作業。

俄稱英美仿化武攻擊

今日俄羅斯電視台（RT）報導指出，派往OPCW的俄國外交官舒爾金（Aleksandr Shulgin）16日在聯合國化武監管會議上表示：「事情根據英國安全機構事先準備好的劇本發展。毋庸置疑，美國在整起事件中扮演一把手。」他補充，這起「攻擊」，是由敘利亞政府的外國對手所資助的假人道非政府組織導演。

舒爾金表示，在杜馬從反政府軍手中解放後，俄國的放射、化學與生化戰單位馬上檢查了非政府組織報告中，提到發生攻擊事件的現場，但俄國專家並未找到一丁點證明有發生化武攻擊的證據，相反的他們找到當地目擊者表示，影片中攻擊後的畫面事實上是導演出來的。

RT的報導還稱，英國《獨立報》資深記者費斯克（Robert Fisk）曾深入杜馬，而他聽說在日前流出的所謂毒氣攻擊影片中被拍到的受害居民，其實是由於藏身於汙穢的避難所，因缺氧而昏昏沉沉。

美反駁「俄人動手腳」

OPCW的調查人員17日抵達杜馬展開調查，已經是化武攻擊後10天。他們會蒐集土壤和生物等樣本，以協助確認是否確有化武攻擊，但該組織不負責判定是何方使用了化武。

美國派至OPCW的代表指控說，俄國人可能已去過現場，「可能動手腳」破壞證據，以阻礙調查。俄國外長拉夫羅夫則反駁：「我可以掛保證，俄羅斯從未對現場動過手腳。」

舒爾金另質疑，西方指控的所謂「化武攻擊」，發生的時間點也令人困惑，敘利亞政府絕無理由在即將從反政府軍手中解放杜馬城之際，對城裡的民眾動用化武。

在這種情況下，對大馬士革的指控顯得「荒謬」。他還稱，美國與其盟友根本沒興趣針對所謂的杜馬攻擊事件，展開真正調查，因為英美法聯軍不等OPCW開始調查，就指控是大馬士革幹的並發動空襲。

(中國時報)