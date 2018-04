美將從敘撤軍 要阿拉伯聯軍接手

2018年04月18日 04:11 中國時報 季節 /綜合報導 /綜合報導

華爾街日報報導指出,美國總統川普計畫從敘利亞撤軍,由阿拉伯國家組成的聯軍接替美國占領敘利亞北方。並且已經要求沙烏地阿拉伯、卡塔爾和阿拉伯聯合大公國分擔超過10億美元以上重建敘利亞北部的費用。

報導並引述美國中東問題專家李斯特的話指出,由於沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國都身陷葉門內戰,對他們來說要派軍隊到敘利亞北部是個挑戰,而埃及更對介入敘利亞內戰感到猶豫不決。

敘利亞內戰,總統阿塞德領導的政府軍近期連連打勝仗,美國智庫的分析師指控,阿塞德是用暴虐的手段取勝,例如先圍城,造成飢餓迫使反抗軍撤離,但也傷及城內的無辜普通民眾。

據加拿大廣播新聞網(CBC)報導,華府智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)的研究分析師寇札克(Christopher Kozak)表示,敘利亞政府軍「用一些方式達成暴行」,「敘利亞軍隊試圖避免慘痛的城市區域戰,反之他們願意有耐心,並讓那些人民餓肚子,直到他們無法再活動」。

寇札克表示政府軍藉由空中轟炸摧毀醫院和市場,切斷食物與醫療供應,讓在反抗軍控制的地方生活變得極度悲慘,難以維持,使民眾最終會同意一個妥協性的協議,或選擇撤離。他指控敘利亞政府軍過去一直這麼幹,未來也將持續。

曾任美國駐伊拉克與土耳其大使的傑佛瑞(James Jeffrey)則說,「阿塞德正贏得戰爭,因為他有明確的戰略,也就是徹底鎮壓一切抵抗,包括軍事上和政治上的」、「他正在使民眾感到驚恐,並讓他們離開自己的家園」。

