美將從敘撤軍 要阿拉伯聯軍接手

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中國時報
／綜合報導

華爾街日報報導指出，美國總統川普計畫從敘利亞撤軍，由阿拉伯國家組成的聯軍接替美國占領敘利亞北方。並且已經要求沙烏地阿拉伯、卡塔爾和阿拉伯聯合大公國分擔超過10億美元以上重建敘利亞北部的費用。

報導並引述美國中東問題專家李斯特的話指出，由於沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國都身陷葉門內戰，對他們來說要派軍隊到敘利亞北部是個挑戰，而埃及更對介入敘利亞內戰感到猶豫不決。

敘利亞內戰，總統阿塞德領導的政府軍近期連連打勝仗，美國智庫的分析師指控，阿塞德是用暴虐的手段取勝，例如先圍城，造成飢餓迫使反抗軍撤離，但也傷及城內的無辜普通民眾。

據加拿大廣播新聞網（CBC）報導，華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）的研究分析師寇札克（Christopher Kozak）表示，敘利亞政府軍「用一些方式達成暴行」，「敘利亞軍隊試圖避免慘痛的城市區域戰，反之他們願意有耐心，並讓那些人民餓肚子，直到他們無法再活動」。

寇札克表示政府軍藉由空中轟炸摧毀醫院和市場，切斷食物與醫療供應，讓在反抗軍控制的地方生活變得極度悲慘，難以維持，使民眾最終會同意一個妥協性的協議，或選擇撤離。他指控敘利亞政府軍過去一直這麼幹，未來也將持續。

曾任美國駐伊拉克與土耳其大使的傑佛瑞（James Jeffrey）則說，「阿塞德正贏得戰爭，因為他有明確的戰略，也就是徹底鎮壓一切抵抗，包括軍事上和政治上的」、「他正在使民眾感到驚恐，並讓他們離開自己的家園」。

(中國時報)

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