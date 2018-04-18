美太平洋新司令 將派員訪台

2018年04月18日 04:11 中國時報 江靜玲 、 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

美軍下任太平洋司令提名人戴維森，17日在聯邦參議院軍事委會任命聽證會表示，美應助台灣著重「傳統及不對稱軍力的適當平衡」，以對中國大陸構成困境與挑戰。戴維森並指出，若任命過關，他將繼續與國防部合作，派遣合適人士訪台，就重大問題進行交流。

戴維森是美軍「海空一體戰」倡導者，也是美國海軍將領中最早提出大陸和俄羅斯是美國海軍當前最大挑戰的兩大「競爭對手」者。一般認為，早已主張把大陸視為競爭者的戴維森任命案若獲得通過，立場不但不會弱於前任哈里斯，還可能更硬。

美國太平洋司令部責任轄區包括大陸、台灣、南北韓、日本、紐西蘭和澳洲等國家和區域，是美軍全球6大戰區中與大陸交手最多者。隨著大陸快速崛起，南海和朝鮮半島局勢緊張，以及川普印太戰略政策的推出，太平洋司令職務，備受矚目。

58歲的戴維森上將，目前擔任美國海軍艦隊司令部司令，曾任巡防艦「泰勒號」（FFG 50）、巡洋艦「葛茲堡號」（CG 64）艦長，指揮過「艾森豪航空母艦戰鬥群」，參與過波灣戰爭，並服役於北大西洋公約組織（NATO）司令部，同時擔任過阿富汗、巴基斯坦資深軍事顧問，軍旅生涯歷練完整。

不似其他戰區司令可由各軍種擔綱，太平洋戰區歷屆司令都從海軍選拔，太平洋司令必須深諳海軍，具全方位在區域內操作指揮美國海軍的能力。

戴維森擁有美國海軍學院背景，並持有物理和國家安全戰略學位。去年美軍第7艦隊發生的神盾艦「費茲傑羅號」和「麥凱號」兩起撞船事故，即由戴維森負責領導調查。

現任太平洋司令哈里斯對大陸的態度向來強硬，已為總統川普提名為美國駐澳洲大使，可望繼續留在亞太區域內服務。

(中國時報)