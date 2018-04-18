美太平洋新司令 將派員訪台

友善列印
中國時報
／綜合報導

美軍下任太平洋司令提名人戴維森，17日在聯邦參議院軍事委會任命聽證會表示，美應助台灣著重「傳統及不對稱軍力的適當平衡」，以對中國大陸構成困境與挑戰。戴維森並指出，若任命過關，他將繼續與國防部合作，派遣合適人士訪台，就重大問題進行交流。

戴維森是美軍「海空一體戰」倡導者，也是美國海軍將領中最早提出大陸和俄羅斯是美國海軍當前最大挑戰的兩大「競爭對手」者。一般認為，早已主張把大陸視為競爭者的戴維森任命案若獲得通過，立場不但不會弱於前任哈里斯，還可能更硬。

美國太平洋司令部責任轄區包括大陸、台灣、南北韓、日本、紐西蘭和澳洲等國家和區域，是美軍全球6大戰區中與大陸交手最多者。隨著大陸快速崛起，南海和朝鮮半島局勢緊張，以及川普印太戰略政策的推出，太平洋司令職務，備受矚目。

58歲的戴維森上將，目前擔任美國海軍艦隊司令部司令，曾任巡防艦「泰勒號」（FFG 50）、巡洋艦「葛茲堡號」（CG 64）艦長，指揮過「艾森豪航空母艦戰鬥群」，參與過波灣戰爭，並服役於北大西洋公約組織（NATO）司令部，同時擔任過阿富汗、巴基斯坦資深軍事顧問，軍旅生涯歷練完整。

不似其他戰區司令可由各軍種擔綱，太平洋戰區歷屆司令都從海軍選拔，太平洋司令必須深諳海軍，具全方位在區域內操作指揮美國海軍的能力。

戴維森擁有美國海軍學院背景，並持有物理和國家安全戰略學位。去年美軍第7艦隊發生的神盾艦「費茲傑羅號」和「麥凱號」兩起撞船事故，即由戴維森負責領導調查。

現任太平洋司令哈里斯對大陸的態度向來強硬，已為總統川普提名為美國駐澳洲大使，可望繼續留在亞太區域內服務。

(中國時報)

美將從敘撤軍 要阿拉伯聯軍接手 開通熱線 文金會擬簽和平協議

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。