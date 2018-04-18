開通熱線 文金會擬簽和平協議

2018年04月18日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩將於27日舉行舉世矚目的兩韓峰會。青瓦台幕僚長任鐘皙17日表示，南北領袖熱線電話預定於20日開通，文金將在峰會前會先通話。一名南韓高官指出，兩韓正研討在峰會簽署《和平協議》，宣告「韓戰」正式終結，確保朝鮮半島維持永久和平。

1953年南北韓簽訂停戰協議，為時3年的韓戰結束，但是至今雙方並未正式簽署和平協議。儘管朝鮮半島未再爆發戰爭，兩韓仍在北緯38度停戰線部署重兵。因此嚴格來說，南北韓依然處在交戰狀態。

《東亞日報》16日引據一名南韓「重要官員」報導，在兩韓第3次領袖峰會上，文在寅和金正恩可能會發表聯合宣言，承諾合力緩和軍事對峙並停止對抗。這次峰會的主旨有3個：朝鮮半島無核化、簽署和平協議，以及改善兩韓關係。

報導指出，終止兩韓對峙的其中一個可能方式，是將作為南北韓分界的38度停戰線取消。「文金會」舉行在即，南韓方面緊鑼密鼓的籌備。南韓青瓦台幕僚長、兩韓領袖峰會籌備委員會委員長任鐘皙17日表示，總統文在寅和北韓領袖金正恩的熱線電話大約在20日開通。文在寅和金正恩將在會面前通話，為歷史性的第3次兩韓領袖會談做好準備。這將是兩韓領袖第1次開通熱線。

任鐘皙指出，兩國情報機構溝通管道暢通，如有必要，國家情報院長徐熏和國家安保室長鄭義溶隨時可以前往平壤。分析認為，這表示如果文金會籌備會談無法解決某些重大或敏感問題，南韓情報及國安首長將親自出馬解套。

任鐘皙表示，如果文在寅和金正恩能在板門店化解兩韓乃至北韓與美國的僵局，活絡半島問題主要當事方之間的關係，文金會的象徵意義可能大過於使美蘇冷戰破冰的馬爾他會議。

(中國時報)