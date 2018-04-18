川安峰會談貿易 盼美重回TPP

2018年04月18日 04:11 中國時報 黃菁菁 、 陳文和 、 江靜玲 ／綜合報導 ／綜合報導

日本首相安倍晉三17日下午啟程訪問美國，將於當地時間17、18兩天，與美總統川普在其位於佛羅里達州棕櫚灘的「海湖莊園」舉行高峰會談。日媒體指出，因應美研究重返「跨太平洋夥伴協定」（TPP）可行性，安倍將提出一個貿易談判新框架，期能說服美國重新加入TPP。觀察家指出，在陸美就貿易衝突談判折衝之際，這是明智的決策。

此次川安峰會，貿易問題將成為焦點。《日本經濟新聞》表示，安倍與川普會談時，將會當面提出貿易談判新框架。而此一新框架很可能由執掌TPP談判的日本經濟產業大臣茂木敏充，以及美國貿易代表萊特海澤主導。

白宮公布的川安會美方與談人員名單，就包括奉命評估重返TPP可行性的白宮經濟委員會主任庫德洛，和貿易代表萊特海澤。此外還有美副總統彭斯、代理國務卿蘇利文、白宮幕僚長凱利、國家安全顧問波頓，及熟知中國大陸情勢的幕僚博明等人。

洛杉磯加大（UCLA）安德森管理學院經濟學家俞偉雄指出：「在陸美之間上演貿易衝突並為此談判折衝之際，美國表明有意重新加入TPP，以此做為一個談判籌碼，這是一個很聰明的決策。」

皮特森國際經濟研究所研究員修特認為：「日想要美重返TPP，須開出相對於歐巴馬時期更好的條件。這意味，要對經濟議程添增更多內容，讓更多國家加入TPP，整體經濟代價將會更大。」

安倍與川普此次將是第6度會談。日本放送協會（NHK）指出，安倍出發訪美前在首相官邸受訪表示，將透過這次訪美，確認日美在北韓與經濟問題上合作，並凸顯堅定的日美同盟關係。

著眼於5月或6月上旬美與北韓將舉行史上首次峰會，安倍將與川普確認，為使北韓以「完全、可驗證且不可逆」方式放棄發展核武與彈道飛彈，美日應持續對北韓施予最大壓力。

安倍16日在自民黨幹部會議也表示：「在北韓形勢的各式各樣動向中，將好好地與川普研討日美的基本方針，並趁此機會促使綁架問題有所進展。」

在貿易問題方面，安倍也將就美國對進口鋼鐵、鋁材課徵懲罰性高關稅措施等問題，爭取美方給予日本豁免權。

而川普可能要求重新展開TPP以及美日雙邊自由貿易協定（FTA）談判。

(中國時報)