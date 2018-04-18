美英封殺中興 陸拿高粱報復

2018年04月18日 04:11 中國時報 李文輝／綜合報導

美國商務部美東時間16日宣布，7年內禁售關鍵零組件給大陸主要電信設備商中興通訊，涉及金額高達200億美元（約合新台幣5900億元），英國國家網路安全中心隨後也下達不要使用中興設備與服務禁令。中興通訊股票昨在香港和深圳股市停牌，相關類股暴跌。中興已成立危機應對工作組，大陸商務部立即回應，將對美進口高粱實施反傾銷措施反制。

中興通訊在港深停牌

據報導，之前2017年3月，美國聲稱中興違反美國對伊朗實施的出口禁令重罰中興通訊，雙方達成和解協定，同意支付總計8.92億美元罰款，及3億美元暫緩罰款。

美國商務部長羅斯又稱，這次懲罰是因上述和解協定中，中興通訊承諾解雇4名高管、處罰35名員工，但實際只解雇高管，未處罰或減少35名員工獎金。

中興為此昨天致函全體員工，第一時間成立危機應對工作組，分析制定應對措施，直面危機。

多次表達陸美商業合作不要受到政治干擾的大陸商務部回應，希望美方依法依規，妥善處理，並為企業創造公正、公平、穩定的法律和政策環境。將密切關注事態進展，隨時準備採取必要措施，維護大陸企業的合法權益。

對美高粱課反傾銷稅

大陸商務部昨天也決定，對原產美國進口高粱實施臨時反傾銷措施。公告稱，自18日起，進口原產於美國高粱時，應依據本初裁決定所確定的各公司的傾銷幅度向大陸海關提供相應的保證金（比例為178.6％）。大陸是美國第一大高粱進口國，美國最大的高粱生產州為堪薩斯州、德州和科羅拉多州，這些州2016年投票選舉川普的選民最多。

大陸外交部昨記者會上，發言人華春瑩也針對陸美經貿摩擦說，美方行為是典型的單邊主義和赤裸裸的經濟霸權。如果美方任性妄為，繼續逆潮流而動，大陸必將嚴陣以待，毅然亮劍，打贏這場多邊主義和自由貿易的保衛戰。

大陸央視新聞微信公眾號分析，美國再次對中興通訊下重手，說明三點：一是，美國削減順差的誠意不足，沒有太多意願透過擴大對科技產品出口來削減逆差。二是，打壓大陸高科技公司，再次印證美挑起對陸貿易摩擦的目標直指「中國製造2025」。三是大陸科技研發應該更給力，改變被動局面。

(中國時報)