人行降準拚經濟 釋逾兆資金

中國人民銀行昨晚宣布，自4月25日起，下調部分金融機構人民幣存款準備金率1個百分點，預估將釋放增量資金約人民幣4000億元。（中新社資料照片）

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中國時報
李文輝／綜合報導

中國人民銀行17日晚間發布公告，從4月25日起，下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率1個百分點。大陸央行有關負責人表示，央行此舉一是可以增加長期資金供應，降低企業融資成本。二是釋放人民幣4000億元（約新台幣1兆8400億元）增量資金，增加了小微企業貸款的低成本資金來源。

和訊網引述前海開源基金楊德龍分析稱，人行這個舉措在當前是非常及時的。一方面通過降準，可以向市場釋放4000億元的增量資金，緩解現在市場上資金短缺的壓力，促進經濟增長。另一方面，在當前陸美貿易摩擦的背景之下，降準可以增加長期資金供應，銀行資金成本將有所降低，置換MLF使商業銀行付息成本有所減少，有利於降低企業融資成本，這無異大大提振了投資者的信心。後市有望展開反彈，逐步修復此前下跌的走勢。

此外，大陸國家統計局17日公布，2018年第一季大陸GDP總值為人民幣19兆8783億元（約新台幣93兆元），同比增長6.8％，增速與去年第四季持平，增速比去年全年降低0.1個百分點。

中國社會科學院工業經濟研究所研究員曹建海認為，在現有的龐大經濟規模基數下，即使是6.5％的經濟增速，對大陸來說都太快了。經濟規模的快速擴張，並不符合大陸調整經濟結構的現實需求。大陸更需要的是促進消費升級、滿足民眾消費需求。

今年1至3月，大陸城鎮調查失業率分別為5.0％、5.0％和5.1％，分別比去年同月下降0.2、0.4和0.1個百分點；31個大城市城鎮調查失業率分別為4.9％、4.8％和4.9％，分別比上年同月下降0.1、0.2和0.1個百分點。這也是大陸城鎮調查失業率首次亮相。

(中國時報)

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