李大壯：北京未放棄武力選項

兩岸關係趨緊，張學良姪孫、大陸全國政協委員李大壯。（郭吉銓攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

兩岸關係趨緊，張學良姪孫、大陸全國政協委員李大壯接受本報系專訪時認為，有些台灣學者專家稱大陸絕對不會動武，但北京從未放棄過武力選項，不該這樣誤導台灣民眾，他也認為觀察大陸時應意識到習近平的新時代已到來，習近平既然說過台灣問題不能「一代一代傳下去」，就代表此事是有時間表，不是隨便說說。他認為台灣人重情義，要促進兩岸融合，交流上須持「三心、二義」，以足夠的時間，用耐心、平常心、愛心，情義、仁義交往。

李大壯是香港新大中集團執行主席，多年來他頻繁來往兩岸三地。他提到，對北京而言，一國是「原則問題」，大陸力求把自身發展好，習近平是講究原則、很能吃苦、沉得住氣的人，台灣的許多政論家不該老對百姓說動武絕對不可能，這樣不負責任，也會誤導民眾。

至於行政院長賴清德對惠台政策的負面看法，李大壯則認為，這些政策是提供多一個選項，政府不應自己覺得不合適，阻止其他有需要的人，「你不喜歡吃牛排，就非得不許人家吃牛排，這什麼民主社會制度啊？」

近年台港年輕一代出現與大陸對立的獨派聲浪，李大壯認為，不少港台青年對大陸有太多「負能量」，不清楚大陸的實際狀況、不夠客觀。他說，雙方並非敵我關係，年輕人有理想是好事，但應務實面對，「因政治理念而放棄發展、歷練的機會，這很傻，沒有人說去大陸工作就要放棄自己的想法。」

如何化解對立感？李大壯認為，一方面學校應加強歷史教育，了解大陸過去的成功與失敗，讓新一代能夠更寬容仁愛，而非僅從自身角度看事情，未考慮到其他人的立場；另一方面，應加強推動雙方青年交流，讓年輕人相互影響，提供平台、促進溝通，唯有彼此了解，才能化解分歧。

(中國時報)

人行降準拚經濟 釋逾兆資金 光通訊業 股價暴跌

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。