李大壯：北京未放棄武力選項

2018年04月18日 04:11 中國時報 潘維庭 、 楊家鑫 ／台北報導 ／台北報導

兩岸關係趨緊，張學良姪孫、大陸全國政協委員李大壯接受本報系專訪時認為，有些台灣學者專家稱大陸絕對不會動武，但北京從未放棄過武力選項，不該這樣誤導台灣民眾，他也認為觀察大陸時應意識到習近平的新時代已到來，習近平既然說過台灣問題不能「一代一代傳下去」，就代表此事是有時間表，不是隨便說說。他認為台灣人重情義，要促進兩岸融合，交流上須持「三心、二義」，以足夠的時間，用耐心、平常心、愛心，情義、仁義交往。

李大壯是香港新大中集團執行主席，多年來他頻繁來往兩岸三地。他提到，對北京而言，一國是「原則問題」，大陸力求把自身發展好，習近平是講究原則、很能吃苦、沉得住氣的人，台灣的許多政論家不該老對百姓說動武絕對不可能，這樣不負責任，也會誤導民眾。

至於行政院長賴清德對惠台政策的負面看法，李大壯則認為，這些政策是提供多一個選項，政府不應自己覺得不合適，阻止其他有需要的人，「你不喜歡吃牛排，就非得不許人家吃牛排，這什麼民主社會制度啊？」

近年台港年輕一代出現與大陸對立的獨派聲浪，李大壯認為，不少港台青年對大陸有太多「負能量」，不清楚大陸的實際狀況、不夠客觀。他說，雙方並非敵我關係，年輕人有理想是好事，但應務實面對，「因政治理念而放棄發展、歷練的機會，這很傻，沒有人說去大陸工作就要放棄自己的想法。」

如何化解對立感？李大壯認為，一方面學校應加強歷史教育，了解大陸過去的成功與失敗，讓新一代能夠更寬容仁愛，而非僅從自身角度看事情，未考慮到其他人的立場；另一方面，應加強推動雙方青年交流，讓年輕人相互影響，提供平台、促進溝通，唯有彼此了解，才能化解分歧。

(中國時報)