光通訊業 股價暴跌

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中國時報
／台北報導

美國商務部向中興通訊（ZTE）下達出口權禁令，美國光通訊及設備廠16日股價暴跌，穩懋（3105）、聯亞（3081）及聯鈞（3450）營運恐受到牽動。法人指出，本次禁令，光通訊股衝擊最大，股價保守因應，功率放大器（PA）影響較小，穩懋及宏捷科（8086）衝擊有限。

法人指出，此次禁令對兩岸光通訊產業景氣要保守以待，砷化鎵代工廠穩懋下周一（23日）召開線上法說會，其5G布局為觀察重心，其餘光通訊概念股將陸續公布財報，將是市場風向球。

美光通訊及設備大廠股價受到利空衝擊股價大跌，其中，中興貢獻Acacia Communications營收比重最大，該股股價狂跌35.97％至25.63美元，市值蒸發超過三分之一；Oclaro股價亦暴跌15.18％至7.99美元，Inphi下跌5.96％至30.795美元，Lumentum下跌9.06％至58.48美元，Finisar下跌達4.05％至15.62美元。

統一投顧董事長黎方國表示，中興通訊本次遭制裁時間長達7年，影響層面大，因為光通訊目前才步入景氣復甦期，加上現階段正值陸美貿易角力期間，產業供需影響性更難判斷，因此要對光通訊產業與個股持保守態度。

黎方國說，儘管日前美國光通訊廠商認為產業最壞情況已過，且聯亞、聯鈞法說時相繼表示，GPON需求已回升至過去高峰的50至70％，EML庫存已去化，需求逐漸回溫，10G PON目前需求量雖少，但每月需求仍達50萬顆等，景氣回升訊號出現。

此次新制裁措施距上次約2年，高階產品仍需仰賴美國廠商供應，對產業影響性約2個月後浮現，將衝擊台廠獲利。

此外，在PA方面，黎方國指出，中興通訊去年手機銷售量約4,092萬支，年衰退超過25％，對手機的PA影響性對台廠非常小。

(中國時報)

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