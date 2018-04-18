比特犬狠咬1歲童 開顱救命

台東馬偕神經外科醫師古和書17日指出，比特犬凶猛，即使是家犬也要小心防範。（黃力勉攝）

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中國時報
／台東報導

台東一名1歲2個月大的男童，2月誤闖家中飼養的比特犬的鏈繩範圍中，遭狠狠咬住後腦杓猛甩，家人發現後扳開比特犬的嘴救出男童送醫。男童急救時一度休克，所幸醫療團隊急救得宜，將男童頭顱骨切開消毒再拼回，救回一命，目前已出院，恢復良好。由於苗栗、高雄、花蓮等地曾傳出比特犬咬傷人意外，呼籲飼主遛狗一定要繫繩、戴口罩。

醫花3小時 拼回頭蓋骨

比特犬凶狠，男童家人平常都不讓男童接觸，不料，當天男童誤闖比特犬的鏈繩範圍，遭狗咬住後腦杓，家人聽到哭聲外出查看，阿公不顧危險，立即將狗的嘴扳開才獲救，阿公的手也受傷。

男童頭部左右兩側都有嚴重撕裂傷，其中左側頭顱骨折、顱骨刺穿大腦、腦組織外滲，被送往台東馬偕醫院急救，由神經外科醫師古和書操刀，經團隊約3小時的手術，克服男童一度休克的危機，順利將人救回。

古和書昨表示，沒見過被狗咬這麼嚴重的頭部傷口，在台灣也查不到類似案例，因傷口在頭部、犬隻唾液中又充滿細菌，因此為拼回碎裂的頭蓋骨，手術中取下男童的頭骨，浸泡在消毒液中超過半小時，還以超過1萬CC的生理食鹽水沖洗傷口。

團隊再以鈦金屬顯微骨板、骨釘將碎裂顱骨拼回，並將頭蓋骨接合回男童頭部，為避免感染還以抗生素持續治療1個月，經過1周加護病房觀察、近1個月的住院治療，已康復出院。

古和書指出，男童頭部復原良好，沒有明顯腦神經受損現象，四肢活動、語言表達沒有退步，讓團隊鬆了一口氣，不過男童每月要持續回診，觀察恢復情況。

類似案頻傳 繫繩戴口罩

他說，家屬感謝醫療團隊的協助，希望透過自家案例讓更多民眾知道，即使是自家的狗也要小心防範，根據資料，自家犬咬傷民眾的比例超過5成，其次是鄰居的狗；加拿大、英國、委內瑞拉都禁養比特犬。

台東縣動物防疫所指出，比特犬是農委會公告的凶猛犬隻，遛狗一定要繫繩、戴口罩，未依規定可以開罰，凶猛犬隻肇事不會強制安樂死，除非民眾不願意再養，可付費由防疫所收容並協助媒合飼主，如沒人要飼養才會安樂死。

(中國時報)

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