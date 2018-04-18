警破安毒工廠 起底已故角頭

北市刑大17日宣布破獲北台灣最大的安毒工廠，起出市價逾4億的安非他命成品、半成品。（季志翔攝）

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中國時報
／台北報導

北市刑大、屏東縣刑大等緝毒專案小組，16日在新北市土城破獲近來北部地區最大安毒工廠，起出安毒成品、半成品250公斤，估計市值逾4億台幣，逮捕李育德、何昱新等2名製毒師傅，警方發現兩人都是年前遭槍擊死亡的土城角頭「一倫仔」的手下，研判幕後金主及操控者身分不單純，擴大追查中。

屏東警方3月間在屏東破獲大型安毒工廠，偵辦中發現有輛來自北部地區的賓士車多次南下，警方「以車追人」，赫然發現毒販與土城有地緣關係，經跟監鎖定犯嫌活動範圍，查出土城承天路一處工廠可疑，嫌犯每次前往工廠都會故意將車子停在捷運永寧站附近停車場，再徒步換乘舊車前往，避人耳目。

專案小組前天發現2名可疑男子進入工廠，研判可能在廠內製毒，等2人準備開車離去時，即收網逮人，當場起出安毒成品、半成品總重達250公斤，另還有多達7噸的液態原料，如果全都製成安毒，數量相當驚人。

警方查出，這2名製毒師傅都有毒品前科，研判在該處製毒已有一段時日，他們向警方供稱，這些毒品原打算運往東南亞等地，卻被警方早一步攔截。

台北市長柯文哲昨也頒發10萬破案獎金，強調雖要把吸毒者當病人處理，但對製毒跟販毒者一定要嚴懲。他更說，這些若全製成毒品，加起來超過3000公斤，如沒有破獲，全流入市場，這還得了。

(中國時報)

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