印尼找碴 大鮪13號又被登檢

2018年04月18日 04:11 中國時報 潘建志 、 陳建瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

欺人太甚！被印尼海警扣船33小時獲釋的東港籍漁船「大鮪13號」，17日在新加坡補給後出海，下午竟又再遭印尼海警登檢3小時才放行。蔡姓船主昨批政府在扣押期間不聞不問，最後透過民間私人力量協助才平安獲釋。外交部表示，對此誤解感到遺憾，今將召見印尼駐台代表，就多次攔截我漁船，表達嚴正關切。

大鮪13號15日上午遭印尼海警船攔查強行扣押至印尼望加麗島漁港，前晚9時許才獲釋，漁船隨即前往新加坡與友船大鮪1號會合並進行補給，17日中午離開新加坡準備返台，沒想到下午1時55分竟在北緯1度10分、東經103度51分海域，再被印尼海警攔查，直至下午近5時才放行。

消息傳回東港漁界，一片嘩然，直呼「太過分了，根本是故意找碴，欺負台灣漁民！」大家氣憤地認為印尼政府針對性太強，才剛釋放竟然又再度登檢，就是看準台灣漁民好欺負。

蔡姓船主透過漁會發出聲明，指事發第一時間馬上通報漁業電台、漁業署及外交部等相關單位，沒想到扣押期間政府單位不聞不問，最後是透過民間私人力量協助，人船才得以平安獲釋。

他出示漁船航跡圖指出，依國際海洋法公約，他國船隻在沿海國領海有「無害通過權」，漁船當時靠近馬來西亞海域通過麻六甲，基本上不受沿海國干涉，印尼海警卻強行扣押，無視我國家主權。

蔡男表示，近來印尼海警扣押或追擊我國漁船案件層出不窮，去年曾發生琉球籍漁船無端遭印尼海警開槍，這些武力威嚇也因政府事後不聞不問態度消極，突顯政府「新南向政策」受挫。

琉球漁會總幹事蔡寶興亦怒道「政府真的太軟弱了！」他說，漁民就像孤兒一樣，任由其他國家欺負，政府都不敢吭一聲。如之前琉球漁船被印尼開槍，後續連道歉都沒有，更別說賠償，已被其他國家當成凱子。

(中國時報)