整頓總統特勤 起床摺豆腐乾

2018年04月18日 04:11 中國時報 陳柏安／台北報導

《周刊王》《時報周刊》精采內容

2017年整體營收逾新台幣32億元的六福集團，日前突然宣布年底將結束「六福皇宮」，身為六福集團第三代的執行長莊豐如，一度淚灑記者會現場。《周刊王》調查，莊豐如近日承受的打擊不只這一樁，她的老公賴振融3年前涉及的內線交易案，3月底判決確定，還被踢出董事會！此外，莊豐如堂哥、「六福客棧」前總經理莊承霖也被爆戴了綠帽而休妻，白白養了別人的女兒長達6年！

在頻出狀況下，外界有人認為六福第三代的接班布局恐生變，對此，六福集團表示，並未獲得相關訊息，而賴振融的後續問題，一切會依公司治理程序處理。至於莊承霖離婚等情事，不予置評。

總統府侍衛長張捷與國安局特勤中心副指揮官周廣齊上任後，總統特勤頻頻出包，這兩位中將祭出鐵腕，除了下令特勤人員內務比照基層部隊，起床後需摺「豆腐乾」，還需簽切結書及測謊防洩密；此外，為避免今年3月的吸毒事件重演，更要求800特勤人員驗尿，堪稱史上創舉。對此，國安局表示，將持續加強「反毒宣教」及稽察工作，以達到「全面淨化」之目標。但不回應全面要求測謊和驗尿等情事。

《時報周刊》報導，偶像劇男神李國毅雖然從沒見過阿飄，但他過世的愛貓，卻讓他經歷了一段難以解釋的玄奇經歷！《周刊王》本期附贈「暗黑版容嘉」何苔苔跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)