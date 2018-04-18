孫科文物泡水 市府擺爛挨批

議員何志偉去年會勘草山御賓館，發現屋內有許多孫科留下的珍貴文物、衣物和用品，但物品隨意散落屋內，多已泡水發霉。（陳燕珩攝）

友善列印
中國時報
／台北報導
北市文化局強調，孫科故居內的文物已分類裝箱，並包膜做乾燥處理，等待家屬領回。（北市文化局提供）

位在陽明山的市定古蹟「草山御賓館」，曾是國父孫文長子孫科的寓所，卻因產權複雜，荒廢20年未修復。市議員何志偉去年會勘，發現建物殘破不堪，孫科留下的書信、用品發霉腐朽，要求市府1個月內先搶救文物，不過時隔半年，文物仍留在建物內，讓何志偉氣得痛批，「文化局根本是國父記憶殺手!」

產權複雜 寓所荒廢20年

草山御賓館有95年歷史，日據時期是接待皇太子的貴賓館，之後成為先總統蔣中正來台首個住所，之後則作為孫科官邸。不過，因產權複雜，牽涉台灣省政府、國產署和林務局等單位，主管機關文化局多次發函省政府要求管理維護，對方都消極以對。

去年10月何志偉前往會勘，發現建物傾頹破敗，屋內不少孫家留下的文物，包含書信、老照片和衣物，散落各處積滿灰塵，甚至泡水發霉，現場宛如廢墟。當時他要求，至少1個月內先盤點屋內用品，不要讓珍貴文物繼續泡水。

議員批 國父記憶殺手

但時隔半年，何志偉17日在市議會詢問處理進度，文化局長鍾永豐表示物品還在屋內，有經裝箱整理，24日將審議建物緊急搶修計畫。此話引來何志偉質疑，建物漏水嚴重，文物至今仍放在潮溼的屋內，豈不是繼續發霉腐爛？甚至還有民眾潛入竊取文物，文化局態度未免太消極，根本是國父記憶殺手。

文化局副局長田瑋會後補充，有請專家打包整理文物，經過包膜、乾燥處理，目前整齊擺放在屋內，日前中央已審議認定，屋內物品沒有達到古物和文物的文資價值，經家屬確認後，會把書信及有價值的物品帶走。他也強調，建物早已加裝監視器、門鎖，省政府每天都有派人巡視，不太會有外人入侵問題。

建物修復 經費上看2億

至於建物修復時程，田瑋說，省政府已做初步整理，每月都按進度整修，市府24日將審查緊急搶修計畫，為建物搭設鋼棚架，避免風吹雨打，後續省政府會提出修復再利用計畫，文化部已同意全額補助，修復經費上看2億，從修繕到完成需要2年，若完工後沒人願意管理，市府不排除接手代為管理營運。

(中國時報)

淡海新市鎮 2029前用水無虞

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。