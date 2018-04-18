孫科文物泡水 市府擺爛挨批

2018年04月18日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市文化局強調，孫科故居內的文物已分類裝箱，並包膜做乾燥處理，等待家屬領回。（北市文化局提供）

位在陽明山的市定古蹟「草山御賓館」，曾是國父孫文長子孫科的寓所，卻因產權複雜，荒廢20年未修復。市議員何志偉去年會勘，發現建物殘破不堪，孫科留下的書信、用品發霉腐朽，要求市府1個月內先搶救文物，不過時隔半年，文物仍留在建物內，讓何志偉氣得痛批，「文化局根本是國父記憶殺手!」

產權複雜 寓所荒廢20年

草山御賓館有95年歷史，日據時期是接待皇太子的貴賓館，之後成為先總統蔣中正來台首個住所，之後則作為孫科官邸。不過，因產權複雜，牽涉台灣省政府、國產署和林務局等單位，主管機關文化局多次發函省政府要求管理維護，對方都消極以對。

去年10月何志偉前往會勘，發現建物傾頹破敗，屋內不少孫家留下的文物，包含書信、老照片和衣物，散落各處積滿灰塵，甚至泡水發霉，現場宛如廢墟。當時他要求，至少1個月內先盤點屋內用品，不要讓珍貴文物繼續泡水。

議員批 國父記憶殺手

但時隔半年，何志偉17日在市議會詢問處理進度，文化局長鍾永豐表示物品還在屋內，有經裝箱整理，24日將審議建物緊急搶修計畫。此話引來何志偉質疑，建物漏水嚴重，文物至今仍放在潮溼的屋內，豈不是繼續發霉腐爛？甚至還有民眾潛入竊取文物，文化局態度未免太消極，根本是國父記憶殺手。

文化局副局長田瑋會後補充，有請專家打包整理文物，經過包膜、乾燥處理，目前整齊擺放在屋內，日前中央已審議認定，屋內物品沒有達到古物和文物的文資價值，經家屬確認後，會把書信及有價值的物品帶走。他也強調，建物早已加裝監視器、門鎖，省政府每天都有派人巡視，不太會有外人入侵問題。

建物修復 經費上看2億

至於建物修復時程，田瑋說，省政府已做初步整理，每月都按進度整修，市府24日將審查緊急搶修計畫，為建物搭設鋼棚架，避免風吹雨打，後續省政府會提出修復再利用計畫，文化部已同意全額補助，修復經費上看2億，從修繕到完成需要2年，若完工後沒人願意管理，市府不排除接手代為管理營運。

(中國時報)