淡海新市鎮 2029前用水無虞

2018年04月18日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

淡水位處自來水管線末端，枯水期往往是「最早停水、最慢復水」的缺水區，為因應淡海新市鎮人口成長，經濟部台灣自來水公司2007年起配合營建署斥資近20億興建3.5萬噸配水池及管線，可供應淡水、三芝、石門區等北海岸地區19萬4000人口用水，未來不再受到缺水所苦。

北海岸告別缺水之苦

淡海新市鎮3.5萬噸配水池暨淡水營運所辦公廳啟用典禮，17日於淡水區台灣自來水公司第一區管理處舉行，由行政院長賴清德、新北市副市長李四川、經濟部長沈榮津及台水公司董事長郭俊銘共同主持。

賴清德致詞時勉勵，自來水公司同仁共同完成穩定供給淡海新市鎮未來發展的用水、解決淡水鄉親過去「位處水尾」的困境、支援新市鎮與淡水地區持續發展等三大目標。

賴清德說，政院在前瞻建設編列250餘億元，一方面治水防洪，另方面推動淨水及親水，讓民眾不僅不缺水，還能有親水環境，包含淡海新市鎮3.5萬噸配水池的多項水利工程陸續完工，預計至2031年可為台灣新增8億噸、相當4個石門水庫的供水量。

枯水期支援三芝石門

台水公司供水處處長武經文表示，淡海新市鎮目前人口為4.9萬人，每日最大需水量約2萬噸，2029年計畫人口預計將增至13萬人，每日最大需水量約7萬噸，3.5噸配水池啟用後，可確保淡海新市鎮至2029年前民生及工商業用水穩定供應。

李四川說，淡海新市鎮3.5萬噸配水池啟用後，可有效調節淡水地區供水，未來如遇停水，也可大幅縮短復水時間，夏季枯水期也可支援三芝、石門地區。

(中國時報)