無法就近入學 家長站出來

2018年04月18日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

不滿新竹市關埔地區人口數大增、小學名額不夠，小一生恐無法就近入學問題，而市府又以調高班級人數因應，光埔護苗協會家長17日向國民黨市議會黨團陳情，並抗議市府開教育倒車，要求落實就近入學、居住事實與增班增校解決問題。

人數校地 無整體規畫

光埔護苗協會抨擊市府解決新生入學的方式，竟是將班級人數從29人調高至35人，這是讓新竹市的教育品質倒退10年。協會代表何文君表示，校地只有1.87公頃的關東國小，1年級預計將收18班，而關埔國小校地是關東國小的近2倍大，但卻只規畫8個班級，這顯示市府對問題沒有整體性的政策規畫。

抗議家長並再次向市府重申3大訴求，包括檢討修改總量限制學校辦法，嚴加審查居住事實；落實就近入學以及增加龍山、關埔國小班級校舍，解決關埔地區教育資源不足的現象，而無法在學區內就讀亦要提供洄游方案。

調至35人 市府稱合理

市府教育處則表示，教育部核准的調高至35人，本來就是範圍內的規定人數，當時是為每年都在變化的人口增減而作的彈性考量，且2018年入學新生是龍子龍女，人數確實較多達6161人，但過了3年後，入學新生就減至5503，因此，彈性調高班級人數再增加師資配套等因應措施，不會因此影響教育及授課品質。

關埔國小增班作業目前則已在進行中，市府針對人口增加的入學問題已有多方考量，只是還未定案，為了幼童的就學問題，市府一定會優先解決。至於落實居住事實與設籍比序問題，市府一直都在嚴加執行且全市都用同一標準，不過仍會與專家討論、傾聽意見修訂辦法，一定會做到公平、公開原則。

(中國時報)