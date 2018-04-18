南勢溪整治 挨轟破壞生態

2018年04月18日 04:11 中國時報 林欣儀 、 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

為改善水環境並整治河道，台中市政府水利局獲水利署經費補助進行「南勢溪環境營造」工程，因工程大肆砍伐原有林地、以水泥工程改變水道，引發環保團體不滿；17日到水利署台中辦公室前舉牌抗議，要求工程立即停工，還給自然生態生存環境。

水利署副總工程司洪丕振回應，工程執行有不同意見，近期將邀集市府水利局、第三河川局等單位與環保團體協調。

「立即停工，恢復原狀！」包括台灣護樹協會、台灣生態學會及大肚山學會等環保團體，17日聚集在水利署中辦前大喊口號，表達不滿。牛罵頭文化協進會理事長吳長錕說，南勢坑溪有許多湧泉匯集，鄰近又有南勢坑遺址，政府卻將重要河川當排水溝整治，工程粗糙草率。

稀有蟹恐不保 環團憂

大肚山學會召集人吳金樹表示，南勢坑溪該河段是唯一具自然生態且未受破壞，前日該處才發現稀有保育類「台灣南海溪蟹」，理應好好保存，政府工程卻開腸破肚大肆破壞，應立即停工並恢復原狀。

台灣護樹協會理事長張美惠痛批政府「說一套、做一套」，她指出，政府花2000多萬元施作工程，卻在施工前未進行生態檢核，把錢拿來破壞環境。沙轆文化協會陳旻昱說，水利單位將南勢坑溪唯一一處原始林都挖掉，感覺故鄉遭毀掉。

移除的樹 會再種回去

市府水利局強調，「南勢溪環境營造工程」進行規畫及設計階段都有辦理生態調查，後續工程將依法做生態檢核，絕不會影響環境生態；環團關心的移除竹林、改變水稻等施工是執行水土保持設施必要的作為，未來將種回台灣水柳及蓬萊竹等原生種。

(中國時報)