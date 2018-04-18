蒜農怨條件嚴苛 雲縣府反駁

2018年04月18日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

今年春蒜價格低迷，政府祭出多項護蒜措施，不過，立委張麗善17日痛批，每公斤2元烘乾補助條件嚴苛，關卡重重，根本看得到吃不到，導致登記烘乾面積不到5％，如同欺騙農民，力主對地補貼，並將蒜頭納入休耕轉作補助項目。

雲林縣府提出數據反駁，農業處長林慧如說明，今年超種近千公頃面積，經由外銷及烘乾補助已經處理700多公頃，烘乾受理噸數超乎預期，高達3270公噸。

立委喊話改對地補貼

雲林蒜頭已完成採收9成，產地價目前每台斤回升到22元上下，但是，張麗善認為政府護蒜不利，尤其是烘乾補助措施「卡卡」，農民抱怨不已。

土庫鎮農會總幹事黃萬聰指出，今年蒜頭並未超種，全是受進口量太多影響，現行護蒜措施無法照顧到每個蒜農，為了公平起見，應該對地補貼。該農會小組長張隆禧也表示，政府老是要他們向農民宣導不要種太多，卻進口來打擊自己人。

土庫鎮大荖社區理事長王見長種了1.4公頃蒜頭，對已有烘乾機自行烘乾就無法獲得每公斤2元的補助很不滿，怒問「這樣哪有照顧到農民？」

土庫鎮農會理事張惟森指出，烘乾補助要過磅、要拍照，自己烘乾或為一等親烘乾都沒補助，程序繁複，很多農民怕麻煩，乾脆放棄申請。

愛農民別再唱衰蒜價

張麗善認為，為了不讓護蒜補助淪為空話，唯有全面對地補貼才能真正保護到每位農民，並把蒜頭納入轉作補助的項目中，農民才會有基本保障。

林慧如則強調，蒜頭納休耕轉作補助項目可以討論，但2014年春蒜就因此超種了約1700公頃，需要有更細緻的配套。至於護蒜主要延緩農民出蒜，讓價格自然回穩，才是長久之道，而非全面補貼。雲林縣府新聞處長張凱傑表示，四湖、元長、東勢、土庫農會與中油公司經縣府媒合買賣乾蒜1台斤72元，16日台北與西螺果菜市場蒜價分別攀升到每公斤54.8元、41.9元，顯示護蒜措施已見成效，「如果愛農民，希望不要再唱衰蒜價。」

(中國時報)