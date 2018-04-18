最後市政會議 陳菊揮淚道別

2018年04月18日 04:11 中國時報 李義 、 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

即將接任總統府祕書長的高雄市長陳菊，17日主持任內最後一次市政會議，細說12年高雄執政點滴，說到選舉前遭遇全國首見的高雄氣爆造成嚴重傷亡，弟弟又往生的人生衝擊，不禁哽咽落淚，感性地說「說道別是困難的」。

執政考驗 幾多波折

陳菊從頭細說高雄的12年，以1千餘票險勝到選舉官司未定讞，無法治理城市，待官司確定，又被天下雜誌評鑑倒數第二名，昔日第一名的勞委會主委從雲端跌落谷底。

緊接著高雄世運會主場工程必須如期完工，否則會被取消主辦權的壓力，到最後為市民贏得自信心光榮感。

考驗不曾停止，又遇上全國唯一直轄市與原縣合併，300多項法規橫在眼前不易溝通，又有原縣長參選競爭，縣市合併推動很不順利。

過程雖然曲折，但她感謝市民用選票肯定民主老兵。陳菊說，原以為第3次競選會比較輕鬆，不料選前剩不到100天時發生有史以來最大的氣爆公安事件造成慘重傷亡，此時，弟弟又往生，內心的煎熬折磨永遠難忘。

陳菊說，人生上台就有下台，原本計畫任滿後就告老定居高雄，但民進黨執政推動改革面臨困境，選擇承擔而同意接任總統府祕書長。

市政建設 最後巡禮

隨後，陳菊還繼續馬不停蹄的市政行程，出席1999市民專線10周年、旗山圖書館工程視察，中午還參加議長康裕成與民進黨團舉辦的「帶著我們的祝福向前行」送別餐會，17日下午到旗山區視察第五號排水治理工程及市圖旗山分館進度。

20日將交接代理市長的許立明表示，連日來陪著市長做市政建設的最後巡禮，大家都離情依依，強調剩餘的7、8個月任期仍是陳菊的任期，盼大家用挺陳菊的心情挺市府團隊，而不是挺我個人榮辱，一起為陳菊團隊打拚畫上最完美的句點。

(中國時報)