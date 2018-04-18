監視器不足 家長托嬰難心安

2018年04月18日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

幼兒園頻傳虐童事件，讓不少家長膽戰心驚。北市議員林國成發現，全市54家公共化托育機構，其中10家竟然只有1支監視器，不僅孩童活動範圍沒裝設，有的還壞掉錄不到，若真遇到「恐怖保母」，難以還原真相；對此，社會局長許立民允諾，未來會將監視器數量、設置範圍納入契約規範，並加強定期查訪。

林國成17日在議會民政部門質詢指出，虐童事件頻傳，起碼政府委託民間經營的單位要好好監督，何況過去北市的公辦民營托嬰中心也曾出現過恐怖保母，市府更應防患未然，善用監視器「第三隻眼」的功用，才能保障孩童安全。

不過，他調閱資料卻發現，北市54家公辦民營托嬰中心、社區公共托育家園裡，有10家僅裝設1支監視器，有的調影帶還沒畫面。他直言，市府應要求各機構加裝，至少在孩童活動範圍內，每個視角都要有監視器，不只遇到爭議可還原真相，對保母也有嚇阻作用。

許立民對此表示，在公共化托嬰中心部分，未來會在契約訂定規範，要求孩童主要活動區域需裝設監視器，監視的角度及範圍要周全，每3個月會巡視查訪；至於私立托嬰中心，目前都有裝設監視器，近年也有提供設置補助，未來會加強督導。

另外，北市2015年開始設置「保母媒合平台」，提供民眾查詢保母管道，議員高嘉瑜發現，上路至今只有8％媒合率，且在平台上只看得到保母地址、電話，缺乏照顧環境的照片，也沒有保母分級評鑑，家長無從了解保母評價，要是所託非人怎麼辦？許立民回應，平台媒合率目標是10到15％，未來會持續宣導，相關審核及評價機制也會檢討改善，給有需求的家長更多資訊。

(中國時報)