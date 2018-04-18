公立幼兒園 各區比例不均

2018年04月18日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市今年度3至5歲設籍的學齡前兒童約有6.7萬餘人，每年到了公立幼兒園招生時，父母常搶破頭將子女送進公立幼兒園或非營利幼兒園，不過市議員謝彰文指出，不利條件的幼兒園錄取比率約為18％，公共化幼兒園比例，各行政區域也不平衡。

不利條件的幼兒包括身心障礙3歲以上幼兒、低收入戶4歲以上子女、中低收入戶4歲以上子女、原住民族4歲以上幼兒、特殊境遇家庭4歲以上子女及父母一方為中度以上身障者4歲以上子女，另外，育有3胎以上家庭4歲以上子女、外籍人士5歲以上子女及場地學校教職員工4歲以上子女也包含在內。

謝彰文指出，2017學年度不利條件的幼兒園的錄取比率約為18％、優先入園錄取比率為42％，對於一般生的就讀可能會有排擠狀況，例如中壢區普仁國小附幼、興仁國小附幼、中正國小附幼，楊梅區四維國小附幼及龜山區南美國小附幼等，就發生招收優先入園幼兒即額滿情形。

至於公共化幼兒園比例也不均，謝彰文說，繁榮都市因為土地取得不易，因此公立幼兒園設立較少，反觀偏鄉地區，即使僅設1所也能滿足當地需求，因此達到5成行政區有大溪、大園和新屋，復興鄉甚至有100％。反觀桃園、八德、中壢幼兒園公共化比率分別為26.92％、26.32％、21.35 ％，而平鎮也僅有30.53％而已，全部都低於35％平均值。教育局應努力爭取閒置空間，讓公共化幼兒園增班、增設，以平衡區域和城鄉的差距。

(中國時報)