為大甲媽祝壽 新港萬人空巷

大甲鎮瀾宮媽祖祝壽大典17日上午舉行，儀式依循古禮進行，一開始由舞者扮演的仙女向神明祝壽。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動16日抵達新港奉天宮，重頭戲「祝壽大典」17日上午盛大舉行，整個新港市區湧進數萬信眾，持清香、香旗虔誠向媽祖行三跪九叩禮，巧合的是，典禮舉行前，綿綿陰雨突然停歇，陽光還微微露臉，讓大甲鎮瀾宮董事長顏清標大讚大甲媽叫「雨水媽」、「福氣媽」，果然名不虛傳。

今年祝壽大典人潮比往年更踴躍，昨清晨7點不到，奉天宮周邊街道、巷弄、騎樓等空地，早已擠滿或站或坐，持香柱等待儀式舉行的信眾，奉天宮內外更是擠滿了人，萬頭攢動。

祝壽大典由顏清標、嘉義縣長張花冠、立委顏寬恒、陳明文、前立委吳育仁、前國民黨主席洪秀柱、新港奉天宮董事長何達煌等人擔任主祭，場面盛大。

顏清標表示，嘉義縣等各地信徒每年都總動員，今年在靈驗媽祖庇佑下，不管是遶境或祝壽大典，天候都十分涼爽，讓信眾免於日曬之苦，特別新港民眾熱心準備吃食、住所供信眾休息，讓大家見證到媽祖信仰力量。

張花冠說媽祖慈悲濟世，且非常靈驗，為嘉義帶來及時甘霖，大甲媽遶境是一個很有意義的宗教活動，需要大家傳承，還與全場信眾相約明年再會。回鑾儀式昨晚10點舉行，在上萬信眾簇擁，鑼鼓喧天熱鬧氣氛中，媽祖鑾轎11點5分吉時起駕北返。

(中國時報)

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