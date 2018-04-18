新熊讚有微笑脣 周邊商品搶先看

台北市吉祥物熊讚新造型的周邊商品提前曝光，鼻子顏色引發網友熱議。（吳堂靖翻攝）

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中國時報
／台北報導

藍鼻子、倒Ｗ笑容，新版熊讚來了！台北市吉祥物熊讚因專利權卡關，北市觀傳局斥資百萬進行「微整形」，新版熊讚原定於文化博覽會亮相，但17日熊讚粉絲頁已搶先曝光用部分外觀特色設計的周邊商品，包括口罩、抱枕和帽子。

但引發關注的是，先前網路上曾有網友宣稱拿到新版熊讚設計圖，圖中，熊讚鼻子變「海水色」，肚子上還有12道白毛，當時被網友狠批醜，但觀傳局當時澄清，該圖並非定案版本。如今，提前曝光的口罩、抱枕、鴨舌帽等周邊商品，上面均印有大大的藍鼻子，與先前傳言不謀而合，對此觀傳局稱，「新熊讚的鼻子是『海洋色』，而非『海水色』！」

而兩相比較，舊版的熊讚為黑鼻子、笑容則是35度微笑曲線，外觀與一般黑熊並無太大差別；新版熊讚雖尚未展示全貌，但藍色鼻子獨樹一格，識別性超高，笑容也轉變成類似倒W樣式。

新版熊讚周邊商品照一曝光，網友紛紛留言「超有質感，太有眼光了！」、「期待早點看到你」，也有人打趣留言「原來去做了微笑脣手術」、「鼻子是被柯P彈成瘀青的吧！」

對此，觀傳局表示，新版熊讚全貌將於文博會亮相，屆時也將設置主題攤位，並展示新版熊讚商品樣品，由於18、19日僅開放業者入場，民眾可於20日前往參觀；至於商品正式販售日，觀傳局表示「近期就會在熊讚粉絲頁公布，敬請期待！」

(中國時報)

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