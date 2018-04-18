大湖圖書館 晚間延長開放

苗栗大湖鄉立圖書館新揭幕，增設「互動電子書閱讀區」，讓書本上的故事呈現在電腦或平板上，更吸引小朋友閱讀興趣。（李佳玲攝）

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中國時報
／苗栗報導

苗栗大湖鄉立圖書館進行環境改善，增設農業特色館藏區，也增加互動電子書區，讓書本上的故事躍然電腦或平板上，吸引小朋友的閱讀興趣。開放時間也延長，提供弱勢家庭學子課後輔導服務，讓圖書館不僅是民眾汲取知識場所，也能當成「家」。

大湖鄉長胡娘妹指出，此次改善工程，用讀者的角度去規畫圖書館的服務，整修後的圖書館動線流暢開闊、光線明亮，針對大湖水果農特產等設置農業特色館藏區，嚴選農業書籍提供農民、返鄉務農青年或有興趣的民眾閱讀。

互動電子書閱讀區也是此次亮點之一，讓書本上的故事呈現在電腦或平板上，吸引小朋友閱讀興趣。針對較高齡的讀者圖書館也設置「樂齡好書區」，挑選健康養生書籍，提供長輩參考利用。此外，為讓弱勢家庭學生課後輔導服務，從5月2日起延長夜間時間，讓家長可以安心農務。

目前全縣有11所公共圖書館夜間延長開放，除原有的縣立圖書館、竹南、竹南李科永紀念圖書館、頭份、苗栗市、通霄、苑裡等館周二至周日早上8點至晚間9點，銅鑼則是周二至周六早上8點至晚間8點。

新增的公館、後龍鄉立圖書館則是每周二至周四早上8點至晚間8點半，大湖圖書館自5月2日起試辦，每周二至每周五早上8點至晚上7點。讓民眾下班、下課時能走進圖書館，打造有溫度的閱讀環境。

(中國時報)

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