種無毒洋蔥 綠農推友善耕作

2018年04月18日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東「綠農的家」創辦人洪輝祥到車城租地進行友善耕法，並向當地農友推廣。不灑農藥不使用化肥雖然收成比不上傳統農法，但仍有農友受其感召，加入友善種植的行列。如今已有不少民眾成為其忠實顧客，也親自到無毒洋蔥田中採洋蔥。

洪輝祥從事環保議題多年，發現農業才是「環境永續化和全球抗暖化」問題的關鍵，因此成立「綠農的家」遊說農友進行有機無毒栽植，他負責幫農友行銷。不過有次被農友反問「你有實際種過田嗎？」讓他啞口無言。

他因此在車城陸續租地，開始嘗試友善種植。農場剛開始只有「有機無毒」的想法，但第1年種植的水稻田，就發生大規模的病蟲害。後來他不斷改善農法，收成率已從第一年的1成，成長到今年超過一半。

洪輝祥也勸說附近蔥農與「綠農的家」合作採友善耕法，大多數蔥農都笑說「又不是傻子」，不過蔥農蔡恆泰和潘桂春被他的理念感動，前年起將2甲的蔥田改用友善耕法；蔡恆泰說，去年收成不到一半，今年卻高達7成，讓他最驕傲的是他的洋蔥通過零農藥檢驗，可以生吃。

洪輝祥說「友善耕作這條路不容易，但一會堅持走下去！」他也邀請來自全台各地的民眾一起下田採洋蔥。他說，跟著農友一起下田，能增加對食物與自然環境的體悟，也能給自然農法的農友更多鼓勵，這種人與人、人與土地的連結，是非常珍貴的。

(中國時報)