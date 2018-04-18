422反柯遊行 9成綠議員相挺

2018年04月18日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

為反制民進黨中央在台北市長選舉可能繼續禮讓柯文哲，爭取提名的綠委姚文智，昨天由梁文傑等21位北市現任綠議員及3位提名新人、總計超過9成跨派系議員相挺，呼籲民眾「用腳投票」，參加他在4月22日舉辦的「柯黑大遊行」。

此舉被解讀為民進黨與柯文哲分道揚鑣，對此，柯文哲無奈地反問：「煩惱有用嗎？」做好自己的事比較重要。

儘管民進黨中央強調，對於是否禮讓柯P尚無定論，但黨中央已預計5月將邀台北市黨籍議員座談，外傳不排除用假投票、匿名問卷方式，了解是否繼續支持柯P。

為了顯示翻轉台北的決心，姚文智昨天邀請共同協辦422大遊行的台北市民進黨21位現任議員以及3位提名新人舉行記者會，展現綠營不分派系、世代的大團結。

姚文智表示，舉辦422大遊行號召民眾站出來，是要為了「台灣價值」、「翻轉台北」、「國家首都」3個目的而走。尤其現任市長已悖離了台灣價值，我們更要為台灣價值的實踐而走。

他說，此時此刻放話的已太多，應有的態度該是大家有什麼主張就站出來，勿再什麼高層、核心匿名放話「此風不可長」。

民進黨台北市議會黨團總召李慶鋒指出，無論台北整體未來發展是好是壞，身為基層民代不能「惦惦不出聲」，民進黨作為中央執政黨，若對台北市發展沒有意見，選民難以接受。他支持民進黨提名自己的候選人，更樂於與姚文智站在一起。

資深議員李建昌也表示，姚文智角逐市長不只是口號，更有許多具體政見，無論是skyline翻轉西區或者廢機場變公園，都是劃時代的政見，對台北都市發展有結構性翻轉作用。他呼籲所有民進黨支持者，422遊行一起站出來，執政黨在首都「市長不能缺席」。

(中國時報)