高捷塗鴉客 涉案3老外已出境

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中國時報
／高雄報導

惡整塗鴉2節高雄捷運車廂的人找到了，是3名西班牙人幹的！不過，得手後迅速離境赴香港轉往他國，警方調查，3人可能是得知被奉為祖師爺級的國際知名塗鴉客U與E在社群上點名要來台灣，搶頭香，先來下手，或有朝聖或示威意味。

4月12日凌晨5:17，3人侵入高捷公司大寮機廠，在2節車廂上塗鴉大型圖案後逃逸。

警方過濾沿途監錄器，鎖定3名西班牙男子涉案，發現3人與另名女子於4月5日入境後，13日轉到高雄投宿，犯案後，於14日離境赴香港，可能轉他地繼續犯案。

3人戴鴨舌帽、口罩、外套掩飾身分，後背包藏放噴漆工具。離去時，徒步走近4公里並穿梭巷道企圖避開監錄器。還走到大寮區山頂公園脫外套變裝，從輔英科技大學後門再穿越校園從正門離去。遇到警衛，還伸賴腰甩手佯裝運動，再攔計程車，使用手機翻譯軟體要求去高雄火車站。

警方表示，3人曾在社群網站預告要來台灣和香港創作，目前可能在香港選擇目標犯案或轉往他處塗鴉。

警方表示，依《大眾捷運法》第50之1條，在捷運車廂塗鴉可處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，另還涉及《刑法》毀損罪嫌。雖然追緝不易，但全案仍送檢方偵辦，並函請外交部協助，若3人過境或再度申請來台，即予管制。

高捷公司事後動員150人，時才將列車復原完畢，未來將增設電子圍籬並加強巡邏避免類似事件重演。

(中國時報)

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