ICF共同創辦人 走訪嘉義市

2018年04月18日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市今年再度獲選國際智慧城市論壇（ICF） 前7大全球智慧城市， 這兩天ICF共同創辦人Robert Bell 實地走訪嘉義市，見證城市的智慧成果，並透露當他看到民族國小師生以科技工具上課，研討如何替南門楊桃汁店進行改造、創意行銷時，除肯定學生有創意，把智慧技術加以落實，也誇這才是真正走出校園，對社區做出貢獻。

ICF公布今年全球7大智慧城市名單，嘉義市再度榜上有名，為彰顯推動智慧城市的成效，市府邀請Robert Bell 親臨嘉市，了解嘉市推動數位教學、智慧水情監測、智慧路燈、智慧交通，以及創新數位人才培育、老店轉型輔導、青創基地等成果展現，17日舉辦記者會，讓Robert Bell講述他的驗收成果。

Robert Bell稱讚嘉義市的智慧成績是公私部門一起分工合作的創新展現，也透露他對民族國小印象特別深刻。

涂醒哲說，再度獲選全球智慧城市，代表同仁努力被看見，接下來市府會逐步落實smart city理想，積極降低市民數位落差，提高市民運用智慧科技的機會。

記者會現場呈現19幅「嘉市兒童智慧城市徵圖比賽」得獎作品，首獎得主，僑平國小六年級的侯覺憫現場分享他的創作理念，既凸顯他的智慧城想像，也說建築工程往垂直高度發展，可有效利用環境空間，巧妙呼應鐵路高架化工程。

(中國時報)