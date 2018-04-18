數位觀光庇護工廠 開幕

2018年04月18日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

有工作，憨兒就能幸福！喜憨兒基金會在漢典食品的捐助與技術指導下，打造有別於烘焙職種的鮮凍美食工場，樓上還運用數位、遊戲方式設計為數位故事館，17日成立全國第一家數位觀光庇護工場，並取得ISO 22000及HACCP雙認證，希望提供憨兒更多工作機會。

昨天喜憨兒台南庇護工場在喜憨樂團的打擊樂聲中開幕，行政院政務委員唐鳳、台南市代理市長李孟諺及喜憨兒基金會董事長蕭淑珍等多位來賓剪綵後，也參訪一樓鮮凍美食工場、二樓數位故事館及數位餐廳，還於DIY教室體驗將岩燒鹹豬肉化身成健康美味的豬肉凱薩沙拉。

成立23年的喜憨兒基金會，係以企業經營方式提供弱勢者就業，庇護工場就是基金會培訓憨兒的重要基地。蕭淑珍表示，喜憨兒觀光庇護工場2樓的數位故事館，有別於其他庇護工場，以喜憨兒經營23年來的經歷為主軸，運用數位遊戲與參訪者作互動，兼具觀光趣味與教育意義。

走出故事館，隨即進入數位餐廳，餐廳食品是工場一樓憨兒製作的鮮凍美食，不僅快速烹飪符合現代人的需求，還利用光電掃描與ichef系統的數位科技，提供精確快速的結帳金流，給予消費者最大的便捷。

此外，為呼應數位故事館創新的科技應用，HTC也提供2套VIVE虛擬實境裝置，讓憨兒可以透過VR體驗，增加作業信心及相關體感，期待進入現場實做時可以獲得更好的成效，未來更將開放給來館參觀的朋友，探索超乎想像的感官享受。

(中國時報)