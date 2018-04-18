數位觀光庇護工廠 開幕

全國第一家喜憨兒數位觀光庇護工場在台南市成立。（洪榮志攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

有工作，憨兒就能幸福！喜憨兒基金會在漢典食品的捐助與技術指導下，打造有別於烘焙職種的鮮凍美食工場，樓上還運用數位、遊戲方式設計為數位故事館，17日成立全國第一家數位觀光庇護工場，並取得ISO 22000及HACCP雙認證，希望提供憨兒更多工作機會。

昨天喜憨兒台南庇護工場在喜憨樂團的打擊樂聲中開幕，行政院政務委員唐鳳、台南市代理市長李孟諺及喜憨兒基金會董事長蕭淑珍等多位來賓剪綵後，也參訪一樓鮮凍美食工場、二樓數位故事館及數位餐廳，還於DIY教室體驗將岩燒鹹豬肉化身成健康美味的豬肉凱薩沙拉。

成立23年的喜憨兒基金會，係以企業經營方式提供弱勢者就業，庇護工場就是基金會培訓憨兒的重要基地。蕭淑珍表示，喜憨兒觀光庇護工場2樓的數位故事館，有別於其他庇護工場，以喜憨兒經營23年來的經歷為主軸，運用數位遊戲與參訪者作互動，兼具觀光趣味與教育意義。

走出故事館，隨即進入數位餐廳，餐廳食品是工場一樓憨兒製作的鮮凍美食，不僅快速烹飪符合現代人的需求，還利用光電掃描與ichef系統的數位科技，提供精確快速的結帳金流，給予消費者最大的便捷。

此外，為呼應數位故事館創新的科技應用，HTC也提供2套VIVE虛擬實境裝置，讓憨兒可以透過VR體驗，增加作業信心及相關體感，期待進入現場實做時可以獲得更好的成效，未來更將開放給來館參觀的朋友，探索超乎想像的感官享受。

(中國時報)

台中推參與式預算 人民當頭家 靠補助度日 祖孫情深不畏苦

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。