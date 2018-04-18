靠補助度日 祖孫情深不畏苦

2018年04月18日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

「我的爸爸媽媽就是阿嬤!」羅東高商學生簡姿宜的父母從小離異，由外婆一手拉拔長大，祖孫靠小生意和補助金過活，但她省吃儉用之際還能兼顧課業，獲縣府評選為慈孝家庭高中職組楷模，將代表宜蘭縣進入全國決選。她說，最要感謝的是阿嬤和學校，即使爸媽不在身邊，可是「我有阿嬤!」

父母離異 隔代教養

16歲的簡姿宜目前就讀羅東高商資料處理科二年級，因父母離異，簡姿宜從小就由外婆洪王月雲照顧，她也都親暱地稱呼外婆為「阿嬤」。因為爸爸也在她國小五年級時過世，簡姿宜說，阿嬤是她在世界上最親的人。

洪王月雲過去經營早餐店、冰店維持家計，但車禍受傷之後，未能再經營小生意，祖孫2人只能仰賴老人年金、低收入戶補助生活。不過，簡姿宜從小就懂得省吃儉用，積極申請獎學金幫忙儲蓄，同時，還能兼顧課業與學校活動，曾當選羅商班聯會副主席。

也因為簡姿宜常在學校裡提到與阿嬤相處的趣事，平時下課也都早早回家陪阿嬤，學校主任發現後，進一步了解她的家庭故事，遂推薦她為宜蘭縣慈孝家庭楷模。

領獎學金 貼補家用

簡姿宜說，能獲得慈孝楷模的肯定，最要感謝阿嬤與學校，雖然爸媽離異，「可是我有阿嬤！」16歲的她雖然與67歲的阿嬤年齡差距大，有時難免意見分歧，但祖孫感情依舊，她更希望未來考取大學，出社會後能賺錢照顧好阿嬤。

除了簡姿宜外，成功國小學生侯凱歆、李德竑獲選為國小組慈孝家庭楷模。代理縣長陳金德表示，3位代表是所有學生的楷模，呼籲社會重視慈孝、家庭和睦，也希望各校學生能以3位學生為典範。

(中國時報)