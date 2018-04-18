金山磺溪橋重建 5月底通車

2018年04月18日 04:11 中國時報 曾百村 ／新北報導 ／新北報導

防汛期即將來臨，新北市副市長李四川17日前往金山，視察去年因暴雨遭沖毀的金山磺溪橋復建工程進度。李四川表示，已指示工務局養工處趕工，必須在5月底前完工通車，除了提供居民安全聯外道路，也能帶動當地特有藝文、宗教的觀光發展。

法鼓山捐助5000萬

磺溪橋連結金山區中山路與三界壇路，是當地前往法鼓山、朱銘美術館、鄧麗君紀念公園等知名景點的必經之路，同時也是居民對外出入的橋梁。去年6月2日當地受超大豪雨襲擊，造成磺溪橋中斷，市府正當煩惱如何籌措經費之際，法鼓山果東法師慷慨捐助5000萬元，磺溪橋復建工程得以順利施工。

李四川17日前往了解工程進度，養工處指出，在工程設計前曾召開兩次地方說明會，經歷多次會勘後，取得地方共識，同時納入復建規畫參考，完工後橋梁不僅符防洪頻率標準，同時也拓寬橋面，使人車通行更便捷安全。

養工處說明，磺溪橋原本橋梁長72.3公尺，寬5公尺，但為了配合磺溪整體治理計畫及當地需求，復建後橋梁寬度增加為9公尺，同時在河面上設立墩柱，配置2車道及單側人行空間，行人可以步行在橋面上，車輛也因橋梁變寬，通行將比以往順暢。

免繞遠路 帶動觀光

李四川表示，北海岸地區去年6月2日一場暴雨，除了衝毀金山磺溪橋，同時也造成濆水路路基淘空道路中斷，市府當時以4個月時間搶修趕工完成，恢復濆水路山居人家通行，但他強調，若沒有法鼓山果東法師捐助5000萬經費協助復建橋梁，工程進度無法那麼快速進行。

李四川督促施工單位加緊趕工，要求工程不受天氣影響，必須在5月底前完成，讓橋梁能重新連接當地內外交通，居民及遊客不必再繞遠路，同時也能增加觀光效益。

(中國時報)