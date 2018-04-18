舊營區改造 進駐軟體園區

2018年04月18日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

已閒置10多年的苗栗市大坪頂舊營區，開發公司17日舉辦公聽會簡報開發計畫，西營區將規畫為軟體產業園區引進電腦設計，發展APP研發及電競產業等，預定2022年完成開發，可望帶來800個工作機會。而東營區則規畫為旅館同步開發，期活化閒置土地並帶動地方繁榮。

活化閒置土地

最近才因廠商申設融熔爐及輪胎廠，被質疑有汙染疑慮而引發一連串抗爭，因此開發案備受關注，縣議員邱鎮軍、市民代表邱炳光、葉日弘、徐筱菁、朱毅君及里長葉天彰等人雖樂觀其成，但拒絕汙染、炒地皮，要求做好排水並預留苗29線拓寬用地。

公聽會由福爾摩莎開發公司執行長曾文二及工程顧問公司執行副總孫明為簡報。他們說，軟體產業園區申請開發面積10.2623公頃，為西營區的平地，去年9月會同縣府勘選範圍，期程自今年1月至2022年完成開發。

地方樂觀其成

未來預定引進電腦程式設計、諮詢、批發、倉儲及資訊服務業，營運則以網銀國際的電競產業、軟體研發、APP研發及美術代工等，可增加就業機會並帶動周邊產業發展。

市代邱炳光、縣議員邱鎮軍等人表示，市公所已爭取改善南苗地區淹水問題，因此開發案排水系統要能銜接，另退縮建物預留拓寬苗29線所需用地。里長葉天彰更直言，若無汙染地方自然樂觀其成，但將來進駐廠商不能與原計畫不符，以免引起疑慮。

曾文二當場答覆地方訴求，承諾做好排水系統並預留拓寬道路用地，未來優先聘雇在地員工等，至於進駐廠商，也有縣府和民代把關，不會有不符規定的廠商。另召開說明會或公聽會時，也會更周延通知相關人士列席，未來並結合市公所推動的休閒農業擴大效益。

(中國時報)