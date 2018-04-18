北港糖廠 轉型農業文創園區

2018年04月18日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

北港糖廠活化遲遲沒有下文，北港鎮公所17日針對都市計畫內工業用地進行討論，對於北港糖廠未來發展，鎖定「農業文創智慧園區」，由於符合前瞻計畫中的特色園區方案，將請工業局、經濟部共同協助，藉由中央介入盡速活化。

百年建物具人文氛圍

北港糖廠前身為「日糖興業株式會社台灣支社」，建於1910年，至今已超過百年歷史，2005年停止營運後，雲林縣府、企業、學界曾提出活化計畫，但最後都無疾而終，17日立委蘇治芬邀集工業局在北港公所開會研議活化細節。

蘇治芬表示，北港糖廠占地約20公頃，廠內保存諸多歷史建物，極具人文氛圍，結合雲林農業首都元素，非常適合發展「農業文創智慧園區」，此次尋求中央部會協助，就是希望整合各方資源，加速北港糖廠的活化。

北港鎮長張勝智感嘆北港糖廠活化可說是一波三折，之前縣府曾提出「微型園區」計畫；台灣海洋大學也有意設置分校與育成中心；北港鎮旅外企業家精湛光學公司董事長吳俊男則提出媽祖文創園區構想，但至今都沒有成案，令鎮民望眼欲穿。

歡迎藝文餐飲業進駐

經濟部工業局工業區組副組長何怡明說，此次會議針對北港鎮內都市計畫內工業用地進行討論，其中北港糖廠活化部分，涉及文化產業與農業，可列入前瞻基礎建設計畫中的特色園區方案，將請經濟部中小企業處共同協助。

北港糖廠指出，為活化閒置空間，已完成7棟老舊房舍整修，年租金在4萬至32萬元間，其環境優美、生態豐富，相當適合文創、藝文、餐飲產業。

(中國時報)