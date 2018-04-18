抗空汙 生物炭發電設備亮相

2018年04月18日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

由高雄區農業改良場與業界合作引進的全國首座生物炭發電設備，17日正式亮相，透過農業廢棄枝材破碎後汽化裂解，過程中能生產綠電，同時產出可供農業再利用的生物碳與木醋液，達到循環經濟效果，現正積極推廣至鄉鎮，可望減少相關空汙問題。

達到循環經濟效果

高雄農改場場長林景和指出，每年6至11月是農民修剪果樹枝條的旺季，除了裂解直接攪進果園土壤，不少農民為求省事乾脆露天焚燒，引發後續空汙問題，若加上路樹修剪或颱風季節過後帶來的大量漂流木，相關農業廢棄物若未妥善處理，將造成環境及農田病源危害。

全程參與生物碳發電設備設置的高雄農改場副研究員張耀聰指出，整套機組以汽化爐收集可燃氣體，可避免農業廢棄物露天燃燒所帶來的空汙問題，過程中還能產製作為農用資材的木醋液、焦油及生物炭，「整套流程跑完所有東西都沒浪費」。

運轉3年就能回本

經測試發現，運轉過程每小時能產出100KW電力，年產綠電約56萬元，若加入生物碳及木醋液產量，每台要價500萬元的機組，估計運轉3年就能回本。

農委會主委林聰賢特地南下屏東觀摩，他也強調，初估全台1年產出的農業廢棄物達500公噸，若加上路樹修枝及汛期後的漂流木處理，後來啟動的循環經濟相當可觀，若跨部會整合環保署與經濟部，把前端最頭痛的問題處理完畢，相信這套設備將很有未來性。

屏縣環保局空汙科長陳宏仁表示，整套設備最有價值的是將農業廢棄物轉換成具有經濟價值的綠電與農業資材，若民間企業有興趣購入整合，讓機組運轉普及化，相信效果更佳。

(中國時報)