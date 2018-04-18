蔬菜供過於求 花縣出招穩定售價

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中國時報
／花蓮報導

入春後氣溫穩定，蔬菜產量過大，加上消費力不足，市場蔬菜供過於求，導致價格下滑，農民賠本賣菜。花蓮縣政府協調花蓮縣蔬菜運銷合作社，即日起啟動「蔬菜供應穩定價格措施」，在價格拍賣價格低落、或發生流標時，仍能確保農民每公斤至少可獲5元收入，降低農民損失。

花蓮縣蔬菜運銷合作社（簡稱花蔬社）統計，本月8日至14日總交易數量最高約57噸，最低為45噸，平均交易價每公斤最高12.2元、最低10.1元。花蔬社經理潘文賢說，其中高麗菜數量最多，拍賣價格在3到6.5元之間。

農業處長羅文龍說，蔬菜特級品拍賣價格低於每公斤4元，施行「替代耕鋤作業」的殘貨補助措施，價格低於每公斤4元者，提供價差補貼至每公斤4元，花蓮縣蔬菜運銷合作社另予提供每公斤1元補助，讓農民實際收入至少每公斤5元，確保農民維持基本收入，穩定市場供需平衡。

而若拍賣價低於3元，則會停止拍賣，由花蔬社以3元進行殘貨收購，補貼差額給農民後後，直接進行檢驗，再公告在合作社官網及臉書，提供給公益團體免費領取，讓農民不至於血本無歸，農作物也不會浪費。

潘文賢進一步說明，連假過後遊客大量減少，餐廳飯店叫菜量降低，蔬果買氣差又遇上產量大，價格自然好不起來，但只要價格低於縣府最低保證價格，進行「替代除耕作業」的殘貨補助。

(中國時報)

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