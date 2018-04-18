連攜服務 照顧失能長者

2018年04月18日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

台灣邁入高齡化社會，老人醫療與長照是未來關鍵趨勢，新北市衛生局創立「連攜式整合照顧服務」，針對每位病患需求，以「自立生活能力」為核心，透過居家醫療團隊擬定家庭照顧計畫，指導並協助失能者找回行動力與生活品質，減輕家屬壓力與負擔。

94歲鍾奶奶是新北連攜服務第一起個案，3年前跌倒骨折，長期臥床併發肺炎，得插鼻胃管餵食，動輒1到2個小時，對鍾奶奶是折磨，更讓家人心疼。

經個案管理師帶著營養師和語言治療師到鍾家評估，指導奶奶拔管後進食，營養師算出熱量不足，教導家屬添加米精補充品，現在奶奶已可自主吃喝，家屬感激不已。

105歲人瑞郭奶奶跌倒後髖關節骨折，醫生一度評估「最多只能再活3個月」，醫師開刀後，護理師汪秋蓉擔任個管師評估術後復能計畫，找來復健師、醫師等組成醫療團隊，教導郭奶奶復健治療，現在已可用助行器緩慢行走。

新北市衛生局高齡及長期照顧科技正吳玉鳳說，台灣人平均失能時間近9年，代表臨終前有段時間需照顧。

新北市首創連攜式整合照顧服務，強調「連結資源、攜手合作」，由個案管理師替民眾擬定醫療照顧計畫，再依病人需求提供整合照顧，降低家屬照顧時壓力與時間，目前輔導個案已有200件。

(中國時報)