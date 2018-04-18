連攜服務 照顧失能長者

105歲人瑞郭奶奶接受新北市連攜整合服務，術後逐漸恢復健康，也能自主以助行器行走，讓家屬感激不已。（吳岳修攝）

友善列印
中國時報
吳岳修／新北報導

台灣邁入高齡化社會，老人醫療與長照是未來關鍵趨勢，新北市衛生局創立「連攜式整合照顧服務」，針對每位病患需求，以「自立生活能力」為核心，透過居家醫療團隊擬定家庭照顧計畫，指導並協助失能者找回行動力與生活品質，減輕家屬壓力與負擔。

94歲鍾奶奶是新北連攜服務第一起個案，3年前跌倒骨折，長期臥床併發肺炎，得插鼻胃管餵食，動輒1到2個小時，對鍾奶奶是折磨，更讓家人心疼。

經個案管理師帶著營養師和語言治療師到鍾家評估，指導奶奶拔管後進食，營養師算出熱量不足，教導家屬添加米精補充品，現在奶奶已可自主吃喝，家屬感激不已。

105歲人瑞郭奶奶跌倒後髖關節骨折，醫生一度評估「最多只能再活3個月」，醫師開刀後，護理師汪秋蓉擔任個管師評估術後復能計畫，找來復健師、醫師等組成醫療團隊，教導郭奶奶復健治療，現在已可用助行器緩慢行走。

新北市衛生局高齡及長期照顧科技正吳玉鳳說，台灣人平均失能時間近9年，代表臨終前有段時間需照顧。

新北市首創連攜式整合照顧服務，強調「連結資源、攜手合作」，由個案管理師替民眾擬定醫療照顧計畫，再依病人需求提供整合照顧，降低家屬照顧時壓力與時間，目前輔導個案已有200件。

(中國時報)

蔬菜供過於求 花縣出招穩定售價 職訓開班 培訓長照生力軍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。