桃林鐵路活化 8月完工

2018年04月18日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市政府捷運工程局17日啟動台鐵林口線路廊活化山鶯路至成功路段自行車道及景觀工程，將分2階段進行，第1階段預計耗資7000萬元，將山鶯路至成功路三段約1.3公里的鐵路廊道活化，最快今年8月就能完工。

捷工局表示，桃林鐵路在2012年12月28日終止客運業務，同年12月31日結束貨運業務，桃園市政府從2014年起展開活化工程，除了完成排水及自來水工程設置，2018年起更爭取到內政部營建署前瞻計畫─城鎮之心計畫補助進行廊道活化。

桃園市長鄭文燦表示，17日開工的是第1階段的桃林鐵路活化計畫，將從山鶯路到成功路三段，共1.3公里，中間經過萬壽路、桃園高中，整個工程計畫耗資7000萬元，活化內容包括休閒節點、自行車道、散步空間、生活花園及鐵道印象5個部分，成功陸橋下也將增設小型的展演空間，襯托出有歷史味的南崁溪舊鐵道橋，沿線的三聖停車場也會與原桃園高中站整合，留下鐵道月台的樣貌，預計今年8月底就能完工。

鄭文燦表示，活化以後的路廊將是最好的綠帶，不但停車位增加，也延伸了虎頭山風景區的旅遊路線，計畫的第2階段則將從成功路三段經過南崁交流道到南山路，共9公里的路程，經費約2億7000萬元，將納入前瞻計畫工程設計，目前仍在營建署審查中，待審查過後就會動工。

(中國時報)