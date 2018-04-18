南市蜂蜜產量 不如預期

2018年04月18日 04:11 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

4月開始，龍眼花、荔枝花漸次盛開，也到了蜂蜜的採收期，養蜂農家在短短的20天花期內就要完成採蜜工作，相當辛苦，近年來因為氣候變化大，蜂蜜產量不穩定，去年甚至是幾十年來最慘的1年，價格居高不下，今年龍眼花盛開，但受到氣候乾燥、早晚溫差大影響，產量雖比去年增加，仍不如預期；市府農業局農務科表示，今年蜂蜜評鑑報名至26日截止，5月抽蜜檢驗，蜂農可以向各農會洽詢。

前年霸王寒流來襲，果樹受到損傷，加上花開期遇到雨水，這幾年收成都不好，去年產量大跌，甚至有養蜂戶的蜜蜂採不到蜂蜜，就算價格水漲船高也沒蜜可賣。

新豐養蜂園陳姓農民表示，採蜜時天候決定一切，去年入冬後氣候穩定，今年春天雖然龍眼花盛開，但開花的第1個星期沒有南風，接下來遇到鋒面，後來氣溫突然升高，部分龍眼花提早凋謝，採蜜量沒有預期般好，大嘆這一行是看天吃飯，他們也只能像遊牧民族般四處找尋蜜源，以增加種類及產量。

大內區頭社部落也有不少養蜂業者，這幾天陸續雇用工人，清晨6點多就出門，到指定的地點採集蜂蜜，工人們先用煙將蜜蜂趕離蜂巢，再將滿是蜂蜜的網盤取出，放在機器中採蜜，業者表示，現在採蜜工難尋，有人怕蜂叮，開出2小時1000元的工資也難找人，市府農業局農務課表示，目前南市養蜂戶超過百戶，蜂蜜產業年產值逾2億元，在市場口碑不錯。

(中國時報)