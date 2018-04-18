等了1年半 紅葉村受災戶入厝

台東縣政府與賑災基金會合作興建永久屋，17日辦理簽約、贈鑰儀式後，等了1年半的災民，終於可以歡喜入住。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

2016年9月莫蘭蒂颱風侵襲台東，「棒球故鄉」紅葉村40多棟民宅遭土石流沖毀，200多位居民無家可歸，台東縣政府與賑災基金會合作興建永久屋，17日辦理簽約、贈鑰儀式後，等了1年半的災民，終於可以歡喜入住（見圖，莊哲權攝）。

簽約贈鑰儀式17日上午在縣府大禮堂舉行，賑災基金會董事長張景森表示，此次遷建涉及都市計畫變更、土地取得、援建合意及經費籌措等，相當繁複，所幸在中央與地方通力合作下，與時間賽跑共同完成這樁美事，讓受災民眾可在短時間遷入。

縣長黃健庭說，這1年半時間從勘災到土地協調，他已經去過紅葉部落好幾次，感謝賑災基金會支助1.5億元經費，還有中央及原民會的協助，讓工程順利完工，也要感謝水保局水土保持工程、管線地下化，未來將打造成有特色、景觀的家園。

他強調，政府贈與永久屋的契約書中明訂，原居住地舊房子，家戶舊門牌要註銷，而且須「降限利用」，屋頂也要施作太陽能發電，希望村民配合。

另外，台東縣政府運用社會救助基金發放每戶1萬8000元整輔助金，協助族人搬遷費用，延平鄉公所也在17日辦理行政聯合作業，將戶籍、身分證、電力、電信及自來水等變更手續1次性辦理，減少族人來回奔波，拿到鑰匙的住戶已迫不及待入住新家。

(中國時報)

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