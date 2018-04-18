公益出租 享自用稅率優惠

友善列印
中國時報
吳岳修／新北報導

新北市府為鼓勵房東投入社會住宅及公益出租，市政會議17日通過自治條例，房東只要符合公益出租人條件，無需提出申請，房屋稅、地價稅可享「自用稅率」優惠，預估最高可省下5成費用，草案送新北市議會通過後公布實施。

市政會議17日通過「新北市興辦社會住宅及公益出租人出租房屋優惠地價稅房屋自治條例」草案。財政局指出，現行自用住宅1.2％、非自用最高3.6％；地價稅自用為千分之2，非自用最高千分之10。

市府為減輕市府興辦社會住宅負擔，鼓勵民間房東將房屋租給弱勢、公益或符合租金補貼申請資格者，只要提供公益住宅房東，可減免地價稅及房屋稅，全部比照「自用住宅稅率」。

自治條例草案明訂，社會住宅興辦期間，新建、利用公有建築物及其基地興辦、接受捐贈、購買建築物、辦理土地變更及容積獎勵之捐贈，或民間新建、增建、改建、修建、修繕同一宗建築基地既有建築物，以及購買建築物者，可享地價稅及房屋稅減徵50％，包租代管業者可享減徵30％優惠。

新北市稅捐稽徵處長黃育民指出，只要認定符合公益出租即可享有房屋稅優惠，稅捐處會將向城鄉局申請住宅補貼或向社會局申請身心障礙住宅補貼的房東，主動列為公益出租人，無需主動提出申請。

(中國時報)

棄百萬年薪 博士返鄉任環保尖兵 鄭文燦掛保證 土地開發顧民權益

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。