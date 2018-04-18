根除紅火蟻 專案小組開戰

2018年04月18日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

紅火蟻「入侵」新竹縣已有14年之久，多半發生在頭前溪北與竹東等地區較多，今年起甚至從竹北人口稠密區蔓延到六家高鐵區域，走在路上隨處可見蟻丘，但因各權責單位普遍對紅火蟻防治策略不熟悉，縣府農業處今年推動紅火蟻防治示範工作，預計1年內辦理4次防治工作，務求根除蟻害。

縣府統計，新竹縣在2004年發生首例紅火蟻通報案件已進入第14年，截至去年底統計列管案件共計1169件，防治面積1萬663公頃，主要發生於湖口、新豐、竹東、新埔、關西、竹北等鄉鎮市。

近來高鐵區域及竹北管興隆、文興路等路段等周邊學校包括美國學校、台科大、六家國小等等地，在今年3月起陸續通報發生紅火蟻疫情。

縣府農業處有鑑於發生在公園、分隔島、停車場及人行步道等公共區域的紅火蟻，對一般民眾危害直接，且各權責單位普遍對紅火蟻防治策略不熟悉，今年起開始推動紅火蟻防治示範工作。

農業處預計1年內於各紅火蟻案件發生點辦理4次防治作業，於防治前後調查蟻丘活動情形，並評估防治成效。且將在26日舉辦今年度第2次入侵紅火蟻防治工作推行會議」，會議中將請各權責單位就已列管案件逐一盤點瞭解，確實編列預算辦理防治、監測及解除列管作業，期望帶給民眾安全的生活環境。

(中國時報)