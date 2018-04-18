目睹貧婦送養兒 他發願助弱勢

2018年04月18日 04:11 中國時報 張穎齊 ／基隆報導 ／基隆報導

崇右影藝科技大學薄荷關懷志工社17日舉辦「益剪送愛心」活動，不少民眾響應做愛心，共募得近萬元基金，都捐給弱勢家庭。值得一提的是，年僅17歲的社長李晟韋，曾親眼看到一名弱勢媽媽因無力撫養，得被迫送養自己的小寶寶，讓他立志要投入社會公益，也才促成志工社成立與這次活動。

李晟韋去年成立薄荷關懷志工社，之所以要創立這個社團，是因有一次從朋友口中得知，基隆百福有位即將臨盆的弱勢媽媽，產後必須立刻把自己的寶寶送到寄養家庭，她雖心痛流淚但別無選擇。他聽聞後，想辦法透過網路聯絡上這位母親，並前去探訪。

李晟韋回憶，他到訪後發現，這對弱勢夫妻平時只能靠發傳單與兼差維持家計，且因為已育有2個就讀國小的孩子，實在無力再撫養即將誕生的小寶寶，只好將孩子送到寄養家庭。

「希望更多人一起響應關懷弱勢，讓社會充滿更多愛！」李晟韋表示，因為親眼看到這樣的故事，加深了他想要成立公益社團的決心，希望可以幫更多家庭爭取資源，也鼓勵更多人一起響應。例如這次的義剪活動，既讓參與民眾獲得時尚的新髮形，募款所得也能捐給弱勢家庭。

崇右影藝科技大學主任祕書林嫻如表示，公益社團讓學生學習到助人為善的喜樂，讓社會充滿愛，薄荷關懷志工社除了學生自動發起義剪活動外，也發起「校園食物銀行」，1年來收到許多來自各地的愛心物資，每月不間斷的將這些物資送到需要幫助的家庭手中，為社會傳遞了更多、更濃的愛。

(中國時報)