目睹貧婦送養兒 他發願助弱勢

崇右影藝科技大學薄荷關懷志工社17日在學校舉辦「益剪送愛心」活動，結合各界義剪團的設計師與校友，回饋社會，並將所募得捐款全捐給弱勢家庭。（張穎齊攝）

友善列印
中國時報
／基隆報導

崇右影藝科技大學薄荷關懷志工社17日舉辦「益剪送愛心」活動，不少民眾響應做愛心，共募得近萬元基金，都捐給弱勢家庭。值得一提的是，年僅17歲的社長李晟韋，曾親眼看到一名弱勢媽媽因無力撫養，得被迫送養自己的小寶寶，讓他立志要投入社會公益，也才促成志工社成立與這次活動。

李晟韋去年成立薄荷關懷志工社，之所以要創立這個社團，是因有一次從朋友口中得知，基隆百福有位即將臨盆的弱勢媽媽，產後必須立刻把自己的寶寶送到寄養家庭，她雖心痛流淚但別無選擇。他聽聞後，想辦法透過網路聯絡上這位母親，並前去探訪。

李晟韋回憶，他到訪後發現，這對弱勢夫妻平時只能靠發傳單與兼差維持家計，且因為已育有2個就讀國小的孩子，實在無力再撫養即將誕生的小寶寶，只好將孩子送到寄養家庭。

「希望更多人一起響應關懷弱勢，讓社會充滿更多愛！」李晟韋表示，因為親眼看到這樣的故事，加深了他想要成立公益社團的決心，希望可以幫更多家庭爭取資源，也鼓勵更多人一起響應。例如這次的義剪活動，既讓參與民眾獲得時尚的新髮形，募款所得也能捐給弱勢家庭。

崇右影藝科技大學主任祕書林嫻如表示，公益社團讓學生學習到助人為善的喜樂，讓社會充滿愛，薄荷關懷志工社除了學生自動發起義剪活動外，也發起「校園食物銀行」，1年來收到許多來自各地的愛心物資，每月不間斷的將這些物資送到需要幫助的家庭手中，為社會傳遞了更多、更濃的愛。

(中國時報)

地方掃描－屏東路燈弊案 2名業者… 地方掃描－達信邦公益路跑 抽獎…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。