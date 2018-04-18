小英務實神功更勝賴揆

2018年04月18日 04:11 中國時報 桑品載

吳茂昆接任教育部長，他是台獨鷹派，2013年，他曾在立法院公開表示：「兩岸是國際關係，台灣和中國大陸是國與國關係。」他也是太陽花學運的強烈支持者，曾說：「如果訴求是對的，為什麼占領行政院不可以？」而太陽花學運領袖表面上主張反服貿，同時也同聲一氣主張台獨。綜其言，台獨就是吳茂昆所謂「對的訴求」。

由他接任教育部長，不啻徹底暴露了阻止管中閔接任台大校長，是為了使台獨意識落實到教育體系這重要的一步。原教育部長潘文忠不夠力，再找個厲害的。

將這個人事案和賴清德在花蓮再次宣示他是「務實的台獨工作者」相連接，意味台獨工作的務實性又向前一步。早先有「喜樂島聯盟」成立，成員中有老獨、中獨、小獨，台獨行動在民進黨主導下，經由不同管道，狼煙四起。蔡英文2年前所說「這是最後一次機會」，她所組合與號召的「台獨機會」正在衝刺前進，表面上是零星的，實際上是全方位的。

蔡英文經由總統府發出新聞稿，一方面說「維持現狀」，另方面又說賴清德「很誠實」，「台獨」在蔡英文心中究竟是什麼樣的政治身分？她故意不說清楚？還是這股飆揚在她四周的狼煙，她根本無力抵擋？或是兩者皆為她所用，她正優游其間，使「台獨」與「維持現狀」合為一體？

金庸筆下的「九陽真經」與「九陰真經」雖是相剋性的武功，但陽屬男、陰屬女，即男人只會用「九陽」，女人只會用「九陰」，喻為今日台獨，賴清德是「九陽」高手，蔡英文暗藏「九陰」，卻未見出手。依金庸小說所寫，「九陰」會吸納「九陽」功力，所以蔡英文若真的對賴清德不滿，大可解除他的行政院長職務，或至少訓誡他不可一再造次，但賴清德三度以「務實台獨工作者」自居，蔡還說他「誠實」，豈不說明她有意放任賴清德的「九陽」繼續行走江湖，為她打天下嗎？

如今的九陽、九陰皆服膺台獨，論意識之堅、功力之深，蔡英文恐更高於她的許多前輩。她30多歲便追隨李登輝，為李草擬「兩國論」，她在以男性為主體的綠營崛起，進而成為民進黨共主，是她擅於以多樣手段建立台獨基礎。剛強處，她對「九二共識」不讓步，明白民進黨的主要敵人是國民黨，乃成立「黨產會」俾消滅國民黨，更藉成立「促轉會」鞭屍中華民國。細緻處，修改課綱，文化上與中國畫清界線，盜用並曲解馬英九「維持現狀」以掩蓋世人耳目。她在台獨疆土中一步一腳印耕耘，論「務實」，賴清德瞠乎其後。

在「卡管」過程中，有一批藏鏡人必欲除管而後快，他們對管的所有指控皆不值一駁，他們之所以意志堅定，管中閔是不是統派不重要，他不是獨派才重要。台大是他們鋪設台獨思想的重要園地，許多學者和台大人感慨台大的國際地位因卡管事件而受損，他們何嘗在乎！

蔡英文在卡管過程中及由吳茂昆取代潘文忠接任教育部長這件事裡沒有角色嗎？或曰，她受獨派勢力挾持致默不吭聲？那恐怕是太小看她了！就算她沒有明白說過什麼，那是因為他們做的正是她想做的。

蔡英文最近受訪時說：「現階段最重要是贏得今年底的選舉。」然後，當然是2020總統選舉也要贏。唯有江山在，台獨的機會才會在。她不是說她是「棋手」嗎？她既心心念念為台獨，至於兩岸關係、台灣內政，棋子而已。（作者為自由作家）

(中國時報)