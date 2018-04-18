美眾院議長萊恩為何急流勇退？

2018年04月18日 04:11 中國時報 嚴震生

美國眾議院議長、年僅48歲的威斯康辛州眾議員保羅‧萊恩（Paul Ryan）日前宣布不再競選連任，為美國政壇丟下了一顆震撼彈。

萊恩自2015年上任至今，不過2年半，既沒有在黨內受到挑戰，也沒有健康的因素，為何在正值盛年、政治生命處於高峰階段選擇急流勇退，讓自己成為上個世紀90年代以來任期最短的議長，令外界感到不解。萊恩自己提出的理由是他已完成了進眾議院以來最想達到的目標，同時也是畢生的職志，也就是推動美國的稅改。另一個理由則是他希望多花時間陪陪正處於青少年時期的3個孩子。

最後，萊恩沒有提及的是在他青少年時，親眼目睹年僅55歲的父親因心臟病發而過世。事實上，他的祖父及曾祖父也都沒有活過60歲，這個家族的心臟病歷史自然對即將步入50歲的他留下難以抹滅的陰影。正因如此，他經常跑步，維持低的體脂肪以避免英年早逝。

然而這些（稅改成功、多留時間給家人及健康因素）真的是他的主要考量嗎？

事實上，2年多前萊恩並沒有積極爭取要成為議長。當時共和黨議長貝納（John Boehner）因黨內茶黨勢力對其老派作風不滿，選擇辭職，而不願意採取這股勢力所期待的衝突路線。依照政治傳統及資深制，多數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）有意角逐此職務，不僅獲得貝納的背書，也被視為勝算極大的候選人，然而不到2周，麥卡錫就宣布退出競選，表示他無法獲得極端保守的自由黨團（Freedom Caucus）的支持。曾是2012年共和黨副總統提名人的眾議院籌款委員會（Ways and Means Committee）主席的萊恩，一開始拒絕同僚的推舉，因為他好不容易在當年成為權力最大的籌款委員會主席，有許多想要做的事，如果成為議長，在許多政策推動方面，就必須要較為中立。不過，最終萊恩還是無法抗拒黨內同志的請求及貝納議長親自的遊說，出馬角逐，當選時是140年來最年輕的議長。

不過，萊恩成為議長後，面臨的卻是共和黨初選時期川普的異軍竄起及後續的爭議。無論是川普對美國出生的墨西哥法官能否公允地審理他的案件之質疑，或是川普自認以他的權勢地位可以對女性予取予求、甚至性騷擾的談話影片外洩，萊恩都曾予以譴責，認為川普在操作族群政治是非常明顯的種族歧視，並且表示不會為他辯解。

然而真正的麻煩是川普的當選，徹底顛覆了傳統的共和黨思維，同時萊恩也成為他要排乾的華府沼澤，因此萊恩僅能選擇與川普合作，至少雙方在減稅的議題上有所共識。

由於川普的爭議性極高，讓民主黨對今年的期中選舉頗具信心，畢竟歷屆執政黨在期中的國會選舉中都會失去不少的席次，如果現任總統民調偏低，失去的席次將會多於平均數的36席，而目前民主黨僅須贏得25席就可成為眾議院的多數，因此即使萊恩本身連任沒問題，但很可能淪為少數黨領袖。他是否願意在沒有多數的支持情況下，替川普在國會中當打手？更何況若是民主黨在眾議院掌握多數時，就有可能會推動對川普的彈劾，他的立場將會更尷尬。

更重要的是，萊恩曾經是1996年共和黨副總統候選人坎普（Jack Kemp）演說的撰稿人，坎普對他有很大的影響，萊恩承襲了坎普的預算保守主義（fiscal conservatism），但也對弱勢族群懷有高度的憐憫。然而，川普已讓共和黨的本質有了徹底的改變，不僅推動民粹式的認同政治，同時也讓美國的預算赤字持續擴大，完全沒有財政紀律。

在此情況下，萊恩自然沒有再眷戀這個職務的理由。同時，正方盛年的他可以在陪伴家人一段時間後，東山再起，或是轉戰參議院，或是投入州長的選舉，都應有勝選的可能。

當然，若是共和黨擺脫了目前的川普主義，回到以前所擁有的政治價值時，曾經是全國第三號政治人物、也差一點成為副總統的萊恩，還有可能成為共和黨的總統候選人，他現在的決定，應當是具有未來性的以退為進的算計。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員）

(中國時報)