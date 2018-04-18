2018年04月18日 04:11 中國時報 曾復生

行政院長賴清德一再強調自己是「務實台獨工作者」，但賴揆身為中華民國最高行政首長，不僅發表違憲言論，還公開挑釁蔡總統「維持現狀」政策，甚至刺激北京升高對台軍事鬥爭動作，恐讓台灣陷入經濟與安全災難，根本就是魯莽不智，何來務實？

兩岸情勢「官冷民熱」，大陸直接面對台灣人民發布措施，開始質變台灣政治權力基礎。綠營智庫接連發布民調指出，台灣民眾對習近平的好感度，超過所有政治人物。這種現象凸顯兩岸結構質變的新趨勢，正嚴肅考驗紅、藍、綠與時俱進的生命力。

同時，中國大陸已是世界第二大經濟體與軍事強國，賴揆若還昧於現實一意孤行，遲早會迫使北京當局對台採取強勢「窮台」措施，讓台灣付出慘痛代價。

大陸近來推出的惠台31條與各省市陸續發布的細則，受到台灣民眾普遍的歡迎，在爭取兩岸人心的場域上已居上風，多數民調也都指出台灣民意已轉向對大陸有利。

目前世界各國普遍看好大陸未來的發展，但對美國川普總統是否能維持領導國際的能量，卻已信心動搖，因此多在盤算如何朝「親中」路線調整。賴揆若無法務實面對國際新格局，並回應台灣主流民意對兩岸和平發展的期待，魯莽又一廂情願的「擁美、抗中、拚台獨」，最後可能斷送台灣擁有的主體性。

台灣主流民意期待兩岸和平發展，蔡政府應該積極營造兩岸和解制度化的基礎；維持兩岸互惠合作關係；化解「喜樂島聯盟」公投台獨破壞兩岸和平的圖謀等，讓台灣生存發展空間變大。賴揆自許為「務實台獨工作者」，卻與兩岸和平發展趨勢背道而馳，自絕於大陸的結果只會削弱台灣競爭力，卻無法阻止年輕人與企業用腳投票。

蔡總統運用《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》維持台海現狀，平衡應對民進黨獨派要求公投正名，以及北京促統壓力與美、日鷹派抗中的誘惑。賴揆卻一再拋出台獨主張挑戰蔡總統「維持現狀」的政策，為自己鞏固台獨政治版圖，並向「喜樂島聯盟」交心。賴揆強調台獨主張到底是與蔡總統分道揚鑣，還是與蔡總統商量好唱雙簧，我們不得而知。不過，賴揆言行刺激共軍對台軍事鬥爭的動作，已經引發國際媒體擔憂。

賴揆如果不顧台灣人民的安全福祉，執意推動台獨帶來戰禍，多數國人絕對不答應。蔡英文總統在此關鍵時刻有責任「說清楚，講明白」，以安定民心並化解疑慮。

（作者為國家政策研究基金會國安組顧問）

(中國時報)