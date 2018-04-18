貿易戰驅使中日相互取暖

2018年04月18日 04:11 中國時報 何思慎

繼2010年後，睽違8年的「日中高層級經濟對話」恢復舉行，此為中日關係升溫的重要指標。雖是經濟對話，但雙方都是由外長領軍，中國大陸國務委員兼外交部長王毅亦藉此實現近9年來首度的正式訪問日本，有別於2016年8月為出席「日中韓外長會談」的日本行。

日、中部長級對話重開及王毅訪日亦為兩國將重新啟動的「首腦外交」鋪路。此外，在日、中面對川普的貿易保護主義壓力之際，兩國的外交及經貿部長級會談格外令人注目。行程中，王毅會見日相安倍，雙方敲定5月大陸李克強總理任內首訪日本，並出席在東京舉行的「日中韓峰會」。年內，日、中將結合推進領導互訪，鞏固雙邊關係改善的勢頭。日本期待在明仁天皇於明年5月退位前，迎來大陸國家主席習近平，將日中關係推到正常的位置。

在日、中外長會談中，河野一郎外相指出，在《日中和平友好條約》締結40周年之際，希望重新構築符合「和平友好」之名的關係。為此，日、中同意為求東海的穩定，儘速達成「海空聯絡機制」協議，避免偶發性衝突危及兩國關係。

除外長會談外，日本經濟產業相世耕弘成亦與大陸商務部長鍾山舉行經貿對話，雙方就美、中貿易摩擦升高之情勢下，維持及強化以世貿組織（WTO）為架構的多邊貿易體制達成共識。面對川普高揚貿易保護主義，日、中一致認為掀起貿易戰將對國際經濟的繁榮造成負面影響。

其實，若美國執意走上貿易保護主義，日本基於自身的經貿利益將不會隨之起舞，且日本為美國第3大貿易赤字對手國，川普在實現「公平貿易」過程中，日本難以豁免，「美日同盟」存在失去政治支持的風險。4月12日，日本民間智庫《日本國際論壇》發表美、日專家與前政府官員對〈安倍與川普時期之美日同盟〉的意見彙總報告，提及川普的鋼鋁重稅措施將使美日關係蒙上一絲瓦解的徵兆。

鍾山直言，經貿合作將成中日關係的推進器。因此，中日關係將技術性改善，走出「釣魚台國有化」的陰霾。此外，日本身為亞洲的一員，日中關係為戰後日本除美日關係外，最重要的對外關係，日本須致力於與中國交往。

在全球化經貿秩序的形成中，為避免失去先機，日本改弦更張，與中國協調的策略應可預見，且在一帶一路基礎建設個案中，尋求雙方合則兩利的機會。

總體來看，在安保上，日本雖難以離開美國，一改戰後至今的親美路線，但安倍無法苟同川普「美國第一」下之保護主義的立場顯而易見。在全球化的進程中，東京將與力守自由貿易的北京相互取暖，日本對華政策的基軸亦將從「制約」趨向「融和」，但其間如何緩解雙方的安全戰略博弈是為挑戰。

（作者為輔仁大學日文系所教授兼日本研究中心主任）

(中國時報)